Как понять, что мужчина потерял интерес в отношениях — признаки

Мужчина стал "холодным" — какие признаки на это указывают
Если вы заметили, что мужчина стал "холодным" и ведет себя совсем не так, как раньше, возможно, он потерял к вам интерес. Психологи назвали признаки, по которым можно проверить, стало ли ему безразлично на вас или это просто ваши накрученные мысли.
Новини.LIVE делится полезными советами.
Признаки того, что мужчине на вас все равно
Он постоянно придумывает разные причины
Если вы хотите встретиться с мужчиной, а он говорит, что у него много дел, работы, семейных проблем и т.д., возможно, ему больше с вами не интересно. Причем, он говорит, что даже следующие несколько недель у него были расписаны по минутам.
Он не звонит и не пишет
Вы написали мужчине сообщения, а он читает их только на следующий день или отвечает одним словом? В этом случае он либо действительно занят, либо ему просто неинтересно с вами общаться. Если такое будет и дальше, не пишите ему больше, ведь заинтересованный мужчина всегда найдет время.
Он просто с вами дружит
Если он общается с вами точно так же, как со своими друзьями мужского пола, тогда не стоит надеяться на что-то большее. Дело в том, что далеко не всегда обычная дружба перерастает в настоящую любовь. Поэтому просто обсудите ситуацию и выясните все, чтобы не было проблем.
Он обсуждает своих женщин
В этом случае мужчина считает вас своим другом, поэтому считает, что это нормально — обсуждать свои неудачные отношения или проходящих мимо красоток. По всей вероятности, он не задумывается даже о том, чтобы вы стали его женщиной.
Он ухаживает за другими
К примеру, на каком-то мероприятии мужчина начинает флиртовать с другими женщинами или делает это в своей социальной сети. Запомните — если мужчина в вас заинтересован, все остальные его не должны интересовать. Флирт с другими указывает, что он о вас даже не думает.
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