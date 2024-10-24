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Мужчина стал "холодным" — какие признаки на это указывают

24 октября 2024 06:40
Яна Колесник - Редактор
Яна Колесник
Редактор
Как понять, что мужчина потерял интерес в отношениях — признаки
Мужчина, который отвернулся от женщины. Фото: Freepik
Яна Колесник - Редактор
Яна Колесник
Редактор

Если вы заметили, что мужчина стал "холодным" и ведет себя совсем не так, как раньше, возможно, он потерял к вам интерес. Психологи назвали признаки, по которым можно проверить, стало ли ему безразлично на вас или это просто ваши накрученные мысли.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Он постоянно придумывает разные причины

Если вы хотите встретиться с мужчиной, а он говорит, что у него много дел, работы, семейных проблем и т.д., возможно, ему больше с вами не интересно. Причем, он говорит, что даже следующие несколько недель у него были расписаны по минутам.

Он не звонит и не пишет

Вы написали мужчине сообщения, а он читает их только на следующий день или отвечает одним словом? В этом случае он либо действительно занят, либо ему просто неинтересно с вами общаться. Если такое будет и дальше, не пишите ему больше, ведь заинтересованный мужчина всегда найдет время.

Мужчина с женщиной
Мужчина и женщина на диване. Фото: Freepik

Он просто с вами дружит

Если он общается с вами точно так же, как со своими друзьями мужского пола, тогда не стоит надеяться на что-то большее. Дело в том, что далеко не всегда обычная дружба перерастает в настоящую любовь. Поэтому просто обсудите ситуацию и выясните все, чтобы не было проблем.

Он обсуждает своих женщин

В этом случае мужчина считает вас своим другом, поэтому считает, что это нормально — обсуждать свои неудачные отношения или проходящих мимо красоток. По всей вероятности, он не задумывается даже о том, чтобы вы стали его женщиной.

Он ухаживает за другими

К примеру, на каком-то мероприятии мужчина начинает флиртовать с другими женщинами или делает это в своей социальной сети. Запомните — если мужчина в вас заинтересован, все остальные его не должны интересовать. Флирт с другими указывает, что он о вас даже не думает.

Напомним, мы писали о том, почему мужчина общается с другими женщинами за спиной у любимой.

Раньше мы рассказывали о том, как можно распознать абьюзера на ранних этапах знакомства.

Также мы сообщали о том, какие признаки указывают на то, что мужчина действительно любит.

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