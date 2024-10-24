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Чоловік став "холодним" — які ознаки на це вказують

24 жовтня 2024 06:40
Яна Колесник - Редактор
Яна Колесник
Редактор
Як зрозуміти, що чоловік втратив інтерес у стосунках — ознаки
Чоловік, який відвернувся від жінки. Фото: Freepik
Яна Колесник - Редактор
Яна Колесник
Редактор

Якщо ви помітили, що чоловік став "холодним" і поводить себе зовсім не так, як раніше, можливо, він втратив до вас інтерес. Психологи назвали ознаки, за якими можна перевірити, чи стало йому байдуже на вас чи це просто ваші накручені думки.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Ознаки того, що чоловіку на вас байдуже

Він постійно придумує різні причини

Коли ви хочете зустрітися з чоловіком, а він каже, що в нього багато справ, роботи, сімейних проблем тощо, можливо, йому більше з вами не цікаво. Причому, він каже, що навіть наступні декілька тижнів у нього бувально розписані по хвилинах. 

Він не телефонує і не пише

Ви написали чоловіку повідомлення, а він читає їх лише наступного дня або відповідає одним словом? У цьому випадку він або дійсно зайнятий, або йому просто нецікаво з вами спілкуватися. Якщо таке буде і далі, не пишіть йому більше, адже зацікавлений чоловік завжди знайде час.

Мужчина с женщиной
Чоловік і жінка на дивані. Фото: Freepik

Він просто з вами дружить

Якщо він спілкується з вами точно так само, як зі своїми друзями чоловічої статі, тоді не варто сподіватися на щось більше. Річ у тому, що далеко не завжди звичайна дружба переростає у справжнє кохання. Тому просто обговоріть ситуацію і з’ясуйте все, щоб не було проблем.

Він обговорює своїх жінок

У цьому випадку чоловік вважає вас своїм другом, тому вважає, що це нормально — обговорювати свої невдалі стосунки або красунь, які проходять повз нього. Ймовірно, він не замислюється навіть про те, щоб ви стали його жінкою.

Він залицяється до інших

Наприклад, на якомусь заході чоловік починає фліртувати з іншими жінками або робить це у своїй соціальній мережі. Запам’ятайте — якщо чоловік у вас зацікавлений, всі інші його не повинні цікавити. Флірт з іншими вказує на те, що він про вас навіть не думає.

Нагадаємо, ми писали про те, чому чоловік спілкується з іншими жінками за спиною у коханої. 

Раніше ми розповідали про те, як можна розпізнати аб’юзера на ранніх етапах знайомства. 

Також ми повідомляли про те, які ознаки вказують на те, що чоловік дійсно кохає.

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