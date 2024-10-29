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Мужчина не уделяет никакого внимания — как спасти отношения

29 октября 2024 07:14
Яна Колесник - Редактор
Яна Колесник
Редактор
Почему мужчина не уделяет достаточно внимания — что с этим делать
Мужчина, не уделяющий внимания женщине. Фото: Habostorta.hu
Яна Колесник - Редактор
Яна Колесник
Редактор

В некоторых отношениях возникают проблемы, когда мужчина не уделяет своей любимой достаточно внимания, и этому есть несколько объяснений. Психологи рассказали, почему так может происходить и как решить этот вопрос со своей второй половинкой.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Сдержанность чувств

Многие мужчины привыкли сдерживать свои эмоции, поэтому очень часто молчат о своих чувствах. Иногда они испытывают давление, чтобы не упасть в глазах окружающих, а это может приводить к эмоциональному отстранению от своей возлюбленной.

Стресс и загруженный график

В настоящее время, наверное, мало людей, которые бы ничего не делали, а стрессы и постоянные мысли о разных вещах играют большую роль. А мужчинам это особенно, ведь они постоянно думают о том, как обеспечить семью. Поэтому это отнимает силы, а значит — близость в отношениях.

Женщина с мужчиной
Мужчина, который разговаривает по телефону, и женщина за столом. Фото: Pexels

Отсутствие умений общаться

Если мужчина не умеет хорошо общаться, он не может адекватно проявлять внимание любимой. Это может привести к настоящему отчуждению в отношениях.

Наличие технологий и соцсетей

Когда мужчина увлекается технологиями и постоянно сидит в соцсетях, это может отвлекать его от личной жизни.

Индивидуальные психологические факторы

Некоторые мужчины имеют плохой опыт, низкий уровень зрелости или неразвитый эмоциональный интеллект. Все это также влияет на их нежелание уделять большое внимание своей женщине.

Девушка с парнем
Девушка с парнем на диване. Фото: Pinterest

Как сделать так, чтобы мужчина уделял внимание

Если вы заметили, что мужчина стал безразличным и не уделяет достаточно внимания вам, начните с ним серьезный разговор. Старайтесь открыто выразить собственные чувства, но делайте это на спокойных тонах, не критикуя и не упрекая его.

Работайте над тем, чтобы уметь слушать и быть внимательными даже к мельчайшим проявлениям внимания.

Напомним, мы писали о том, что делать, если мужчина лайкает других женщин в соцсетях.

Раньше мы рассказывали о том, что делать, чтобы убрать ревность в отношениях.

Также мы сообщали о том, почему мужчина не хочет ребенка и как исправить ситуацию.

психология советы женщины мужчины отношения

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