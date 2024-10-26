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Чоловік лайкає інших жінок у соцмережах — що з цим робити

26 жовтня 2024 07:05
Яна Колесник - Редактор
Яна Колесник
Редактор
Що робити, якщо чоловік лайкає інших жінок в мережі — поради
Чоловік, який лежить в телефоні, поки спить його кохана. Фото: Eva.ro
Яна Колесник - Редактор
Яна Колесник
Редактор

Якщо ви бачите, що ваш коханий лайкає фотографії і відеоролики інших жінок у соціальних мережах, вам варто з цим щось робити. Психологи розповіли, що робити, щоб чоловік припинив ставити "лайки" під дописами інших жінок.

Новини.LIVE розповідає, як це виправити.

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Попросити чоловіка

Якщо ви бачите, що чоловік лайкає інших, просто попросіть його це не робити, адже він може не розуміти, що робить щось погане. Річ у тому, що багато чоловіків дійсно не розуміють, що можуть зробити боляче своїй коханій, адже не вважають це чимось поганим.

У цьому випадку поясніть своєму коханому, що це вам не подобається, але не робіть це на підвищених тонах. Просто скажіть йому, що він змушує вас від цього страждати. Чоловік, якому ви потрібні, припине це робити, а той, хто вас не любить, почне ігнорувати ваше прохання.

Мужчина в телефоне
Чоловік, який дивиться в екран телефона. Фото: Pixabay

Розійтися з ним

Якщо прохання не допомогло, тоді немає іншого виходу, як розійтися з цією людиною. Річ у тому, що люблячий чоловік ніколи не заподіє болі своїй жінці навмисно, тому в цьому випадку залишається лише закінчити з ним стосунки. 

Причому, психологи рекомендують якнайшвидше завершити стосунки з тим, хто не вважає за потрібне ставити ваші почуття вище за його бажання лайкати жінок у соціальних мережах. Повірте, цим ви навіть зможете зрозуміти, чи дійсно у вас це все було по-справжньому.

Мужчина с женщиной в постели
Чоловік, який лежить відвернутий у телефоні. Фото: Pinterest

Залишити все, як є

Якщо ви не хочете ані першого варіанту, ані другого, просто залиште все так, як є. Однак, спробуйте, при цьому, непомітно контролювати спілкування свого чоловіка в соцмережах. Якщо він просто лайкає інших жінок, тоді в цьому немає нічого критичного, але якщо це переходить на спілкування, тоді варто "бити в дзвони".

Якщо ваш коханий починає спілкуватися з жінкою, якій поставив "лайк", тоді це стає приводом знайти собі когось іншого.

Нагадаємо, ми писали про те, які ознаки говорять про те, що чоловік зраджує у стосунках. 

Раніше ми розповідали про те, чому чоловік не хоче виконувати своїх обіцянок. 

Також ми повідомляли про те, що робити, якщо чоловік потайки спілкується з іншими жінками.

соцмережі психологія жінки чоловіки відносини

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