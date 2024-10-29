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Чоловік не приділяє жодної уваги — як врятувати стосунки

29 жовтня 2024 07:14
Яна Колесник - Редактор
Яна Колесник
Редактор
Чому чоловік не приділяє достатньо уваги — що з цим робити
Чоловік, який не приділяє уваги жінці. Фото: Habostorta.hu
Яна Колесник - Редактор
Яна Колесник
Редактор

У деяких стосунках виникають проблеми, коли чоловік не приділяє своїй коханій достатньої уваги, і цьому є декілька пояснень. Психологи розповіли, чому так може відбуватися і як можна вирішити це питання зі своєю другою половинкою.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Стриманість почуттів

Багато чоловіків звикли стримувати свої емоції, тому дуже часто мовчать про свої почуття. Інколи вони відчувають тиск, щоб не впасти в очах оточуючих, а це може призводити до емоційного відсторонення від своєї коханої.

Стрес і загружений графік

У сучасні часи, напевно, мало людей, які б нічого не робили, а стреси і постійні думки про різні речі відіграють велику роль. А чоловікам це особливо, адже вони постійно думають про те, як забезпечити сім’ю. Тому це відбирає сили, а отже — близькість у стосунках.

Женщина с мужчиной
Чоловік, який розмовляє по телефону, і жінка за столом. Фото: Pexels

Відсутність умінь спілкуватися

Якщо чоловік не вміє гарно спілкуватися, він не може адекватно проявляти свою увагу коханій. Це може призвести до справжнього відчуження у стосунках.

Наявність технологій і соцмереж

Коли чоловік захоплюється технологіями і постійно сидить в соцмережах, це може відволікати його від особистого життя. 

Індивідуальні психологічні фактори

Деякі чоловіки мають поганий досвід, низький рівень зрілості або нерозвинутий емоційний інтелект. Все це також впливає на їхнє небажання приділяти багато уваги своїй жінці.

Девушка с парнем
Дівчина з хлопцем на дивані. Фото: Pinterest

Як зробити так, щоб чоловік приділяв увагу

Якщо ви помітили, що чоловік став байдужим і не приділяє достатньо уваги вам, почніть з ним серйозну розмову. Намагайтеся відкрито висловити власні почуття, але робіть це на спокійних тонах, не критикуючи і не докоряючи його. 

Працюйте над тим, щоб вміти слухати і бути уважними навіть до дрібних проявів уваги.

Нагадаємо, ми писали про те, що робити, якщо чоловік лайкає інших жінок у соцмережах. 

Раніше ми розповідали про те, що робити, щоб прибрати ревнощі в стосунках. 

Також ми повідомляли про те, чому чоловік не хоче дитину і як виправити ситуацію. 

психологія поради жінки чоловіки відносини

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