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В Укргидрометцентре рассказали, в каких областях Украины завтра пройдут сильные дожди

7 августа 2023 15:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
В Укргидрометцентре рассказали, в каких областях Украины завтра пройдут сильные дожди
Женщина под дождем. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 8 августа, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых регионах прогнозируют кратковременный дождь и гроза.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на завтра

Синоптики рассказали, что в западных областях ожидаются дожди, грозы. Средняя ночная температура воздуха будет +12+15°C, а дневная — +19+21°C.

В большинстве центральных областей также будет дождь. Ночная температура воздуха +13+16°C, дневная +22+26°C.

В южных областях также наблюдается переменная облачность. Однако осадки ожидаются только в Житомирской и Одесской областях. Температура воздуха ночью будет +18+21°C, а днем +26+30°C.

На востоке Украины также облачно с прояснениями. Осадков не будет. Ночная температура воздуха — +14+21°C, а дневная – +25+30°C.

В Крыму переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха будет +21+23°C, а днем +29+31°C.

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Погода на 8 августа. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

В Киевской области синоптики ожидают переменную облачность, без осадков. Ветер будет юго-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью +12+17°C, днем +21+26°C. В столице ночью +13+15°C, днем +22+24°C.

Напомним, ранее мы писали, что жара отступает. 7 августа жители нескольких регионов наконец-то получили "глоток свежего воздуха" после жарких дней.

Тем временем в Киеве бушевала непогода: в сети делятся кадрами мощного ливня в столице.

В воскресенье, 6 августа, в Запорожье зафиксировали более 60 градусов тепла.

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