В Укргідрометцентрі розповіли, в яких областях України завтра пройдуть сильні дощі

Жінка під дощем. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Завтра, 8 серпня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких регіонах прогнозують короткочасний дощ та грозу.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на завтра

Синоптики розповіли, що в західних областях очікуються дощі, грози. Середня нічна температура повітря буде +12+15°C, а денна — +19+21°C.

В більшості центральних областей також дощитиме. Нічна температура повітря +13+16°C, денна +22+26°C.

У південних областях також спостерігатиметься мінлива хмарність. Однак опади очікуюються лише у Житомирській та Одеській областях. Температура повітря вночі буде +18+21°C, а вдень +26+30°C.

На сході України також мінлива хмарність. Опадів не буде. Нічна температура повітря — +14+21°C, а денна — +25+30°C.

У Криму мінлива хмарність, без опадів. Вночі температура повітря буде +21+23°C, а вдень +29+31°C.

Погода на 8 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди у Київській області

У Київській області синоптики очікуюють також мінливу хмарність, без опадів. Вітер буде південно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі +12+17°C, вдень +21+26°C. Водночас у столиці вночі +13+15°C, вдень +22+24°C.

Нагадаємо, раніше ми писали, що спека відступає. 7 серпня жителі кількох регіонів нарешті отримали "ковток свіжого повітря" після спекотних днів.

Тим часом в Києві вирувала негода: в мережі діляться кадрами потужної зливи в столиці.

У неділю, 6 серпня, у Запоріжжі зафіксували понад 60 градусів тепла.