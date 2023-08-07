В Укргідрометцентрі розповіли, в яких областях України завтра пройдуть сильні дощі
Завтра, 8 серпня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких регіонах прогнозують короткочасний дощ та грозу.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Прогноз погоди на завтра
Синоптики розповіли, що в західних областях очікуються дощі, грози. Середня нічна температура повітря буде +12+15°C, а денна — +19+21°C.
В більшості центральних областей також дощитиме. Нічна температура повітря +13+16°C, денна +22+26°C.
У південних областях також спостерігатиметься мінлива хмарність. Однак опади очікуюються лише у Житомирській та Одеській областях. Температура повітря вночі буде +18+21°C, а вдень +26+30°C.
На сході України також мінлива хмарність. Опадів не буде. Нічна температура повітря — +14+21°C, а денна — +25+30°C.
У Криму мінлива хмарність, без опадів. Вночі температура повітря буде +21+23°C, а вдень +29+31°C.
Прогноз погоди у Київській області
У Київській області синоптики очікуюють також мінливу хмарність, без опадів. Вітер буде південно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі +12+17°C, вдень +21+26°C. Водночас у столиці вночі +13+15°C, вдень +22+24°C.
Нагадаємо, раніше ми писали, що спека відступає. 7 серпня жителі кількох регіонів нарешті отримали "ковток свіжого повітря" після спекотних днів.
Тим часом в Києві вирувала негода: в мережі діляться кадрами потужної зливи в столиці.
У неділю, 6 серпня, у Запоріжжі зафіксували понад 60 градусів тепла.