Спека понад норму: синоптики розповіли чим дивуватиме серпень
Цьогорічний серпень буде спекотний. Синоптики прогнозують, що місяць буде теплішим за норму.
Про це заявляють в Українському гідрометцентрі.
Прогноз погоди в Україні на серпень
Повідомляється, що середня місячна температура буде на рівні 20 — 25° тепла, в Карпатах 16 — 18°, що на 1,5 — 2° вище за норму.
Місячна кількість опадів очікується 31 — 73 мм, в Карпатах 90 — 112 мм, що в межах (80-100%) норми.
Зазначається, що зазвичай у серпні середня місячна температура становить 18 — 24,8°. У гірських районах — 16 — 19°, на високогірʼї Карпат 13°.
Погода у Києві у серпні
Синоптики зазначають, що серпень у Києві буде переважно сухим. Максимальна температура повітря вдень становитиме 29 градусів вище нуля. Мінімальна не опуститься нижче 22 тепла.
Погода у Львові у серпні
За даними метеорологів серпень у Львові буде хмарним з проясненням, але дощів чекати не варто. Максимальна температура повітря вдень сягатиме 28 градусів з позначкою плюс. Вночі температура може впасти до 12 градусів тепла.
Погода у Харкові у серпні
Харків у серпні цього року буде без дощів. Переважно буде сонячно та тепло, аж занадто. Денна температура може сягнути позначки термометра у 32 градусів. Вночі може бути і +14.
Погода в Одесі у серпні
За даними Українського Гідрометцентру, Одесу сонечку не полишатиме. Лише кілька днів може бути хмарно. Дощів чекати не варто. Максимальна денна температура може становити 32 градуси з позначкою +.
Нагадаємо, у перший день серпня в Україну повернеться спека. Проте місцями можливі короткочасні дощі.
За словами синоптикині Наталки Діденко, короткочасні дощі з грозами можливі практично по всій території України. Виняток — західні області. Температура повітря сягне до +25+29°C.