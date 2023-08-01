Освіжаюча рамка у спеку на столичному Хрещатику. Фото: Новини.LIVE

Цьогорічний серпень буде спекотний. Синоптики прогнозують, що місяць буде теплішим за норму.

Про це заявляють в Українському гідрометцентрі.

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Прогноз погоди в Україні на серпень

Повідомляється, що середня місячна температура буде на рівні 20 — 25° тепла, в Карпатах 16 — 18°, що на 1,5 — 2° вище за норму.

Місячна кількість опадів очікується 31 — 73 мм, в Карпатах 90 — 112 мм, що в межах (80-100%) норми.

Погода в Україні на серпень. Фото: скриншот

Зазначається, що зазвичай у серпні середня місячна температура становить 18 — 24,8°. У гірських районах — 16 — 19°, на високогірʼї Карпат 13°.

Погода у Києві у серпні

Синоптики зазначають, що серпень у Києві буде переважно сухим. Максимальна температура повітря вдень становитиме 29 градусів вище нуля. Мінімальна не опуститься нижче 22 тепла.

Погода у Києві у серпні. Фото: Мeteoprog

Погода у Львові у серпні

За даними метеорологів серпень у Львові буде хмарним з проясненням, але дощів чекати не варто. Максимальна температура повітря вдень сягатиме 28 градусів з позначкою плюс. Вночі температура може впасти до 12 градусів тепла.

Погода у Львові у серпні. Фото: Мeteoprog

Погода у Харкові у серпні

Харків у серпні цього року буде без дощів. Переважно буде сонячно та тепло, аж занадто. Денна температура може сягнути позначки термометра у 32 градусів. Вночі може бути і +14.

Погода у Харкові у серпні. Фото: Мeteoprog

Погода в Одесі у серпні

За даними Українського Гідрометцентру, Одесу сонечку не полишатиме. Лише кілька днів може бути хмарно. Дощів чекати не варто. Максимальна денна температура може становити 32 градуси з позначкою +.

Погода в Одесі у серпні. Фото: Мeteoprog

Нагадаємо, у перший день серпня в Україну повернеться спека. Проте місцями можливі короткочасні дощі.

За словами синоптикині Наталки Діденко, короткочасні дощі з грозами можливі практично по всій території України. Виняток — західні області. Температура повітря сягне до +25+29°C.