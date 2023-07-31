Прогноз погоди в Україні 1 серпня

Люди у спеку. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 1 серпня, в Україну повернеться спека. Проте місцями можливі короткочасні дощі.

Про це повідомляє народна синоптикиня Наталка Діденко.

Читайте також:

Погода в Україні 1 серпня

За словами Діденко, короткочасні дощі з грозами можливі практично по всій території України. Виняток — західні області.

Температура повітря сягне до +25+29°C, на сході та південному-сході очікується +29+32°C.

"Тиждень обіцяє повернення спеки — тому візьміть вихідний у будень, якраз хороша нагода піти на річку, зробити "поплавок" у дворовому басейні, перебрати овочі чи фрукти на вулиці під дашком, бо вихідними народу, прогнозую, на берегах і галявинах буде багато", — додає Діденко.

Погода у Києві та області 1 серпня

У столиці 1 серпня слід очікувати на спеку. Можливі короткочасні дощі.

Температура повітря підніметься до +27+28°C.

Повідомлення Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, за прогнозами Українського гідрометцентру, погода у серпні цього року буде теплішою за норму. Середня місячна температура передбачається +20+25°C тепла.

Також ми писали, що протягом липня екстремально висока температура викликала хаос по всій планеті. Рекордні показники зафіксували в Китаї, США і країнах Південної Європи. За оцінками вчених, причина хвиль нестерпної спеки полягає у зміні клімату.