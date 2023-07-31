Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Народна синоптикиня попередила про зміну погоди у перший день серпня arrow

Народна синоптикиня попередила про зміну погоди у перший день серпня

31 липня 2023 21:25
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні 1 серпня
Люди у спеку. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 1 серпня, в Україну повернеться спека. Проте місцями можливі короткочасні дощі. 

Про це повідомляє народна синоптикиня Наталка Діденко

Читайте також:

Погода в Україні 1 серпня

За словами Діденко, короткочасні дощі з грозами можливі практично по всій території України. Виняток — західні області.  

Температура повітря сягне до +25+29°C, на сході та південному-сході очікується +29+32°C. 

"Тиждень обіцяє повернення спеки — тому візьміть вихідний у будень, якраз хороша нагода піти на річку, зробити "поплавок" у дворовому басейні, перебрати овочі чи фрукти на вулиці під дашком, бо вихідними народу, прогнозую, на берегах і галявинах буде багато", — додає Діденко. 

Погода у Києві та області 1 серпня

У столиці 1 серпня слід очікувати на спеку. Можливі короткочасні дощі. 

Температура повітря підніметься до +27+28°C.

null
Повідомлення Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, за прогнозами Українського гідрометцентру, погода у серпні цього року буде теплішою за норму. Середня місячна температура передбачається +20+25°C тепла.

Також ми писали, що протягом липня екстремально висока температура викликала хаос по всій планеті. Рекордні показники зафіксували в Китаї, США і країнах Південної Європи. За оцінками вчених, причина хвиль нестерпної спеки полягає у зміні клімату.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

None

"Це кров і піт": Ігнат про успішну роботу ППО і не тільки у великому інтервʼю

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

00:43 "Це моя бабуся": ухилянти вигадали новий спосіб перетину кордону

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз