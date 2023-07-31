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Народный синоптик предупредила об изменении погоды в первый день августа

31 июля 2023 21:25
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине 1 августа
Люди в жару. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 1 августа, в Украину вернется жара. Однако местами возможны кратковременные дожди.

Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.

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По словам Диденко, кратковременные дожди с грозами возможны практически по всей территории Украины. Исключение — западные области.

Температура воздуха достигнет +25+29°C, на востоке и юго-востоке ожидается +29+32°C.

"Неделя обещает возвращение жары — поэтому возьмите выходной в будни, как раз хорошая возможность пойти на реку, сделать "поплавок" в дворовом бассейне, перебрать овощи или фрукты на улице под крышей, потому что выходными народу, прогнозирую, на берегах и полянах будет много", — добавляет Диденко.

Погода в Киеве и области 1 августа

В столице 1 августа следует ожидать жару. Однако возможны кратковременные дожди.

Температура воздуха поднимется до +27+28°C.

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Сообщение Диденко. Фото: скриншот

Напомним, по прогнозам Украинского гидрометцентра, погода в августе этого года будет теплее нормы. Средняя месячная температура ожидается +20+25°C тепла.

Также мы писали, что в течение июля экстремально высокая температура вызвала хаос по всей планете. Рекордные характеристики зафиксировали в Китае, США и странах Южной Европы. По оценкам ученых, причина волн невыносимой жары заключается в изменении климата.

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