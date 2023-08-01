Жара сверх нормы: синоптики рассказали чем будет удивлять август
Нынешний август будет жарким. Синоптики прогнозируют, что месяц будет теплее нормы.
Об этом заявляют в Украинском гидрометцентре.
Прогноз погоды в Украине на август
Сообщается, что средняя месячная температура будет на уровне 20 — 25° тепла, в Карпатах 16 — 18°, что на 1,5 — 2° выше нормы.
Месячное количество осадков ожидается 31 — 73 мм, в Карпатах 90 — 112 мм, что в пределах (80 — 100%) нормы.
Отмечается, что обычно в августе средняя месячная температура составляет 18 — 24,8°. В горных районах — 16 —19°, на высокогорье Карпат 13°.
Погода в Киеве в августе
Синоптики отмечают, что август в Киеве будет в основном сухим. Максимальная температура воздуха днем составит 29 градусов выше нуля. Минимальная не опустится ниже 22 тепла.
Погода во Львове в августе
По данным метеорологов, август во Львове будет облачным с прояснением, но дождей ждать не стоит. Максимальная температура воздуха днем будет достигать 28 градусов с отметкой плюс. Ночью температура может упасть до 12 градусов тепла.
Погода в Харькове в августе
Харьков в августе этого года будет без дождей. Преимущественно будет солнечно и тепло, слишком. Дневная температура может достигать отметки термометра в 32 градуса. Ночью возможно и +14.
Погода в Одессе в августе
По данным Украинского Гидрометцентра, Одессу солнце не оставит. Лишь несколько дней может быть облачно. Дождей ждать не стоит. Максимальная дневная температура может составлять 32 градуса со значком +.
Напомним, в первый день августа в Украину вернется жара. Однако местами возможны кратковременные дожди.
По словам синоптика Натальи Диденко, кратковременные дожди с грозами возможны практически по всей территории Украины. Исключение — западные области. Температура воздуха достигнет +25+29°C.