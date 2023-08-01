Освежающая рамка в жару на столичном Крещатике. Фото: Новини.LIVE

Нынешний август будет жарким. Синоптики прогнозируют, что месяц будет теплее нормы.

Об этом заявляют в Украинском гидрометцентре.

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Прогноз погоды в Украине на август

Сообщается, что средняя месячная температура будет на уровне 20 — 25° тепла, в Карпатах 16 — 18°, что на 1,5 — 2° выше нормы.

Месячное количество осадков ожидается 31 — 73 мм, в Карпатах 90 — 112 мм, что в пределах (80 — 100%) нормы.

Погода в Украине на август. Фото: скриншот

Отмечается, что обычно в августе средняя месячная температура составляет 18 — 24,8°. В горных районах — 16 —19°, на высокогорье Карпат 13°.

Погода в Киеве в августе

Синоптики отмечают, что август в Киеве будет в основном сухим. Максимальная температура воздуха днем составит 29 градусов выше нуля. Минимальная не опустится ниже 22 тепла.

Погода в Киеве в августе. Фото: Meteoprog

Погода во Львове в августе

По данным метеорологов, август во Львове будет облачным с прояснением, но дождей ждать не стоит. Максимальная температура воздуха днем будет достигать 28 градусов с отметкой плюс. Ночью температура может упасть до 12 градусов тепла.

Погода во Львове в августе. Фото: Meteoprog

Погода в Харькове в августе

Харьков в августе этого года будет без дождей. Преимущественно будет солнечно и тепло, слишком. Дневная температура может достигать отметки термометра в 32 градуса. Ночью возможно и +14.

Погода в Харькове в августе. Фото: Meteoprog

Погода в Одессе в августе

По данным Украинского Гидрометцентра, Одессу солнце не оставит. Лишь несколько дней может быть облачно. Дождей ждать не стоит. Максимальная дневная температура может составлять 32 градуса со значком +.

Погода в Одессе в августе. Фото: Meteoprog

Напомним, в первый день августа в Украину вернется жара. Однако местами возможны кратковременные дожди.

По словам синоптика Натальи Диденко, кратковременные дожди с грозами возможны практически по всей территории Украины. Исключение — западные области. Температура воздуха достигнет +25+29°C.