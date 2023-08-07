Прогноз погоди в Україні сьогодні, 7 серпня та яким буде тиждень

Люди гуляють по Хрещатику у Києві. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 7 серпня, у деяких областях України знизиться температура повітря. Жителі кількох регіонів нарешті отримають "ковток свіжого повітря" після спекотних днів.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Прогноз погоди в Україні 7 серпня

За даними Укргідрометцентру, в західних областях очікуються дощі, грози та шквали. Середня температура повітря:

вночі +14+17,

вдень +22+24.

"Дощі з грозами принесе у понеділок холодний атмосферний фронт, пов'язаний із балтійським циклоном Zacharias, в західні та північні області України, місцями в центральні та ввечері на Харківщину", — прогнозує народна синоптикиня Наталка Діденко.

На півночі країни дощі, грози, місцями зі шквалами. Температура повітря вночі +21+24, вдень +26+33.

Прогноз погоди від Наталки Діденко. Фото: скриншот

У центральних областях буде мінлива хмарність. Опадів не передбачається. Нічна температура повітря +21+23 градуси, денна +25+34 градуси.

Мапа погоди в Україні на 7 серпня. Фото: Укргідрометцентр

За словами синоптиків, у південних областях — мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі буде +20+24, а вдень +28+38.

На сході України також мінлива хмарність. Опадів не буде. Нічна температура повітря — +18+22, а денна — +23+27.

Прогноз погоди від Наталки Діденко. Фото: скриншот

Прогноз погоди у Києві та області 7 серпня

Характер погоди зміниться: хмарно з проясненнями, короткочасні дощі з грозами.

Вітер південно-східний з переходом на західний 7 — 12 м/с.

"У Києві в понеділок спека припиниться. Температура повітря становитиме +27, +28 градусів. Вітер сильний!" — написала народна синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз погоди у Києві. Фото: Meteoprog

Температура по області:

вночі 19 — 24°,

вдень 21 — 26°;

Температура по Києву:

вночі 21 — 23°,

вдень 23 — 25°.

Небезпечні гідрометеорологічні явища в Україні

За даними синоптиків, 7 серпня у західних, північних і більшості центральних областей очікуються грози. (І рівень небезпеки).

Небезпечні гідрометеорологічні явища в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Україні на тиждень: 7 — 13 серпня

Синоптики прогнозують, що у вівторок, 8 серпня, вночі без істотних опадів, вдень у західній частині, а також на Одещині, Черкащині та Київщині пройдуть дощі, місцями з грозами. Температура повітря вночі +11...+16 °С, вдень +18...+23 °С.

Погода у Києві 7 — 13 серпня. Фото: Meteoprog

У середу, 9 серпня, вночі помірні дощі пройдуть у північних областях, вдень в Україні без опадів. Температура повітря вночі +12…+17 °С, вдень +20…+25 °С.

Погода у Харкові 7 — 13 серпня. Фото: Meteoprog

У четвер, 10 серпня, у західних областях, вдень також на крайньому сході очікуються короткочасні дощі з грозами, на решті території України без опадів. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні +12…+17°С, вдень +23…+28°С.

Погода в Одесі 7 — 13 серпня. Фото: Meteoprog

У п'ятницю, 11 серпня, у західних, північних областях, а також на крайньому сході пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі, можливі грози. Температура повітря вночі +12...+17°С, вдень +18...+23°С.

Погода у Львові 7 — 13 серпня. Фото: Meteoprog

Нагадаємо, різка зміна погоди може вплинути на самопочуття. Тримайте неподалік щось від тиску, головного болю, вранці поблизу офісу уважніше оберіть місце паркування автомобіля.

Також ми писали, за прогнозами Українського гідрометцентру, погода в серпні цього року буде теплішою за норму. Середня місячна температура передбачається 20 — 25° тепла.