Прогноз погоди в Україні сьогодні, 7 серпня та яким буде тиждень

Спека відступає: до яких регіонів сьогодні завітає бажана прохолода
Сьогодні, 7 серпня, у деяких областях України знизиться температура повітря. Жителі кількох регіонів нарешті отримають "ковток свіжого повітря" після спекотних днів.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.
Прогноз погоди в Україні 7 серпня
За даними Укргідрометцентру, в західних областях очікуються дощі, грози та шквали. Середня температура повітря:
- вночі +14+17,
- вдень +22+24.
"Дощі з грозами принесе у понеділок холодний атмосферний фронт, пов'язаний із балтійським циклоном Zacharias, в західні та північні області України, місцями в центральні та ввечері на Харківщину", — прогнозує народна синоптикиня Наталка Діденко.
На півночі країни дощі, грози, місцями зі шквалами. Температура повітря вночі +21+24, вдень +26+33.
У центральних областях буде мінлива хмарність. Опадів не передбачається. Нічна температура повітря +21+23 градуси, денна +25+34 градуси.
За словами синоптиків, у південних областях — мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі буде +20+24, а вдень +28+38.
На сході України також мінлива хмарність. Опадів не буде. Нічна температура повітря — +18+22, а денна — +23+27.
Прогноз погоди у Києві та області 7 серпня
Характер погоди зміниться: хмарно з проясненнями, короткочасні дощі з грозами.
Вітер південно-східний з переходом на західний 7 — 12 м/с.
"У Києві в понеділок спека припиниться. Температура повітря становитиме +27, +28 градусів. Вітер сильний!" — написала народна синоптикиня Наталка Діденко.
Температура по області:
- вночі 19 — 24°,
- вдень 21 — 26°;
Температура по Києву:
- вночі 21 — 23°,
- вдень 23 — 25°.
Небезпечні гідрометеорологічні явища в Україні
За даними синоптиків, 7 серпня у західних, північних і більшості центральних областей очікуються грози. (І рівень небезпеки).
Прогноз погоди в Україні на тиждень: 7 — 13 серпня
Синоптики прогнозують, що у вівторок, 8 серпня, вночі без істотних опадів, вдень у західній частині, а також на Одещині, Черкащині та Київщині пройдуть дощі, місцями з грозами. Температура повітря вночі +11...+16 °С, вдень +18...+23 °С.
У середу, 9 серпня, вночі помірні дощі пройдуть у північних областях, вдень в Україні без опадів. Температура повітря вночі +12…+17 °С, вдень +20…+25 °С.
У четвер, 10 серпня, у західних областях, вдень також на крайньому сході очікуються короткочасні дощі з грозами, на решті території України без опадів. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні +12…+17°С, вдень +23…+28°С.
У п'ятницю, 11 серпня, у західних, північних областях, а також на крайньому сході пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі, можливі грози. Температура повітря вночі +12...+17°С, вдень +18...+23°С.
Нагадаємо, різка зміна погоди може вплинути на самопочуття. Тримайте неподалік щось від тиску, головного болю, вранці поблизу офісу уважніше оберіть місце паркування автомобіля.
Також ми писали, за прогнозами Українського гідрометцентру, погода в серпні цього року буде теплішою за норму. Середня місячна температура передбачається 20 — 25° тепла.