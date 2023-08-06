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В Укргідрометцентрі розповіли, в яких областях України завтра розпочнеться похолодання

6 серпня 2023 15:36
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на понеділок 7 серпня від Укргідрометцентру
Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 7 серпня, у деяких областях України знизиться температура повітря. Жителі кількох регіонів нарешті отримають "ковток свіжого повітря" після спекотних днів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на завтра

Синоптики розповіли, що в західних областях очікуються дощі, грози та шквали. Середня нічна температура повітря буде +14+17, а денна — +22+24.

На півночі країни дощі, грози, місцями зі шквалами. Температура повітря вночі +21+24, вдень +26+33.

У центральних областях буде мінлива хмарність. Опадів не передбачається. Нічна температура повітря +21+23 градуси, денна +25+34 градуси.

За словами синоптиків, у південних областях — мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі буде +20+24, а вдень +28+38.

На сході України також мінлива хмарність. Опадів не буде. Нічна температура повітря — +18+22, а денна — +23+27. 

У Криму мінлива хмарність, без опадів. Вночі температура повітря буде +21+23, а вдень +36+38.

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Погода на 7 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, сьогодні, 6 серпня, по всій території України очікується сильна спека, місцями до +40. Однак у деяких областях будуть дощі, грози та навіть град.

Також ми писали, що народна синоптикиня Наталка Діденко розповіла, скільки триватиме аномальна спека в Україні.

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