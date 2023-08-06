Прогноз погоды в Украине на понедельник 7 августа от Укргидрометцентра

Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 7 августа, в некоторых областях Украины снизится температура воздуха. Жители нескольких регионов наконец-то получат "глоток свежего воздуха" после жарких дней.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на завтра

Синоптики рассказали, что в западных областях ожидаются дожди, грозы и шквалы. Средняя ночная температура воздуха будет +14+17, а дневная — +22+24.

На севере страны дожди, грозы, местами со шквалами. Температура воздуха ночью +21+24, днем +26+33.

В центральных областях переменная облачность. Осадков не предполагается. Ночная температура воздуха +21+23 градуса, дневная +25+34 градуса.

По словам синоптиков, в южных областях переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью будет +20+24, а днем +28+38.

На востоке Украины также облачно, с прояснениями. Осадков не будет. Ночная температура воздуха — +18+22, а дневная — +23+27.

В Крыму переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха будет +21+23, а днем +36+38.

Погода на 7 августа. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, сегодня, 6 августа, по всей территории Украины ожидается сильная жара, местами до +40. Однако в некоторых областях дожди, грозы и даже град.

Также мы писали, что народный синоптик Наталья Диденко рассказала, сколько будет продолжаться аномальная жара в Украине.