Прогноз погоды в Украине на понедельник 7 августа от Укргидрометцентра

В Укргидрометцентре рассказали, в каких областях Украины завтра начнется похолодание
Завтра, 7 августа, в некоторых областях Украины снизится температура воздуха. Жители нескольких регионов наконец-то получат "глоток свежего воздуха" после жарких дней.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Прогноз погоды на завтра
Синоптики рассказали, что в западных областях ожидаются дожди, грозы и шквалы. Средняя ночная температура воздуха будет +14+17, а дневная — +22+24.
На севере страны дожди, грозы, местами со шквалами. Температура воздуха ночью +21+24, днем +26+33.
В центральных областях переменная облачность. Осадков не предполагается. Ночная температура воздуха +21+23 градуса, дневная +25+34 градуса.
По словам синоптиков, в южных областях переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью будет +20+24, а днем +28+38.
На востоке Украины также облачно, с прояснениями. Осадков не будет. Ночная температура воздуха — +18+22, а дневная — +23+27.
В Крыму переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха будет +21+23, а днем +36+38.
Напомним, сегодня, 6 августа, по всей территории Украины ожидается сильная жара, местами до +40. Однако в некоторых областях дожди, грозы и даже град.
Также мы писали, что народный синоптик Наталья Диденко рассказала, сколько будет продолжаться аномальная жара в Украине.