Прогноз погоди в Україні сьогодні, 6 серпня

Екстремальна спека в Україні посилюється: в яких областях сьогодні прогнозують +40
Сьогодні, 6 серпня, по всій території України очікується сильна спека, місцями до +40. Однак у деяких областях будуть дощі, грози та навіть град.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.
Прогноз погоди в Україні 6 серпня
Синоптики прогнозують, що сьогодні в більшості регіонів переважатиме спекотна суха погода. Однак у західних, місцями Житомирській та Вінницькій областях вдень короткочасні дощі з грозами.
Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вдень в Україні місцями пориви. У західних областях подекуди град і шквали, 15-20 м/с.
Температура повітря:
- вночі +19-24°C,
- вдень +31-36°C.
У південній частині, східних та місцями центральних областях до +38°C. На Закарпатті та Прикарпатті очікується +23-28°C.
Погода в Києві та області
Сьогодні в Київській області буде спекотна погода.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Синоптики попередили, що вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря:
- на Київщині вночі +19-24°C, вдень +31-36°C;
- в Києві вночі +20-22°C, вдень +33-35°C.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Народна синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що сьогодні в Україні буде дуже спекотно.
Температура повітря очікується +32-38°C, подекуди ймовірно до +38-40°C.
"У західних областях очікується візит атмосферного фронту — тому там короткочасні грозові дощі, відповідно, поступове — поступове! — зниження температури повітря і рвучкий вітер", — попереджає Діденко.
А от у Києві сьогодні буде спекотніше, ніж вчора — +35-37°C.
Спека послабиться ймовірно в понеділок, однак не всюди.
"На сході, Полтавщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі та в Криму сильна спека ще затримається", — прогнозує синоптикиня.
Прогноз погоди по областях
Температура повітря спостерігається в областях:
- Черкаській — вночі +23-25°С, вдень +37-39°С.
- Дніпропетровській — вночі +24-26°С, вдень +38-40°С.
- Львівській — вночі +19-21°С, вдень +28-30°С.
- Тернопільській — вночі +20-22°С, вдень +31-33°С.
- Житомирській — вночі +20-23°С, вдень +35-37°С.
- Харківській — вночі +22-24°С, вдень +35-37°С.
- Запорізькій — вночі +25-27°С, вдень +38-40°С.
- Херсонській — вночі +25-27°С, вдень +35-37°С.
- Одеській — вночі +23-25°С, вдень +31-33°С.
Нагадаємо, що влітку через спеку люди не можуть швидко заснути та страждають від дискомфорту. Проте є декілька варіантів, як зробити ваш сон здоровим та ідеальним.