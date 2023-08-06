Прогноз погоди в Україні сьогодні, 6 серпня

Чоловік обливається водою в спеку. Фото: УНІАН

Сьогодні, 6 серпня, по всій території України очікується сильна спека, місцями до +40. Однак у деяких областях будуть дощі, грози та навіть град.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Прогноз погоди в Україні 6 серпня

Синоптики прогнозують, що сьогодні в більшості регіонів переважатиме спекотна суха погода. Однак у західних, місцями Житомирській та Вінницькій областях вдень короткочасні дощі з грозами.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вдень в Україні місцями пориви. У західних областях подекуди град і шквали, 15-20 м/с.

Температура повітря:

вночі +19-24°C,

вдень +31-36°C.

У південній частині, східних та місцями центральних областях до +38°C. На Закарпатті та Прикарпатті очікується +23-28°C.

Погода на 6 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві та області

Сьогодні в Київській області буде спекотна погода.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Синоптики попередили, що вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря:

на Київщині вночі +19-24°C, вдень +31-36°C;

в Києві вночі +20-22°C, вдень +33-35°C.

Погода в Києві 6 серпня. Фото: скриншот

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Народна синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що сьогодні в Україні буде дуже спекотно.

Температура повітря очікується +32-38°C, подекуди ймовірно до +38-40°C.

"У західних областях очікується візит атмосферного фронту — тому там короткочасні грозові дощі, відповідно, поступове — поступове! — зниження температури повітря і рвучкий вітер", — попереджає Діденко.

А от у Києві сьогодні буде спекотніше, ніж вчора — +35-37°C.

Спека послабиться ймовірно в понеділок, однак не всюди.

"На сході, Полтавщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі та в Криму сильна спека ще затримається", — прогнозує синоптикиня.

Погода в Україні 6 серпня. Фото: Meteopost

Джерело: facebook.com/tala.didenko

Прогноз погоди по областях

Температура повітря спостерігається в областях:

Черкаській — вночі +23-25°С, вдень +37-39°С.

— вночі +23-25°С, вдень +37-39°С. Дніпропетровській — вночі +24-26°С, вдень +38-40°С.

— вночі +24-26°С, вдень +38-40°С. Львівській — вночі +19-21°С, вдень +28-30°С.

— вночі +19-21°С, вдень +28-30°С. Тернопільській — вночі +20-22°С, вдень +31-33°С.

— вночі +20-22°С, вдень +31-33°С. Житомирській — вночі +20-23°С, вдень +35-37°С.

— вночі +20-23°С, вдень +35-37°С. Харківській — вночі +22-24°С, вдень +35-37°С.

— вночі +22-24°С, вдень +35-37°С. Запорізькій — вночі +25-27°С, вдень +38-40°С.

— вночі +25-27°С, вдень +38-40°С. Херсонській — вночі +25-27°С, вдень +35-37°С.

— вночі +25-27°С, вдень +35-37°С. Одеській — вночі +23-25°С, вдень +31-33°С.

Погода по областях України 6 серпня. Фото: скриншот

Нагадаємо, що влітку через спеку люди не можуть швидко заснути та страждають від дискомфорту. Проте є декілька варіантів, як зробити ваш сон здоровим та ідеальним.