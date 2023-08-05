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Як швидко заснути у спеку: ефективні поради

5 серпня 2023 18:19
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Як швидко заснути у спеку: ефективні поради
Чоловік спить біля холодильника. Ілюстративне фото: Middletons Mobility
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Влітку через спеку люди не можуть швидко заснути та страждають від дискомфорту. Проте є декілька варіантів, як зробити ваш сон здоровим та ідеальним.

Новини.LIVE зібрали лайфхаки, які допоможуть у вирішенні цього питання. 

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Правильно підібраний одяг

Варто обирати піжами з натуральної тканини, а саме бавовни. Така тканина не буде залишати поту на тілі, тому вам буде комфортно в ній спати.

Охолодження простирадла

Можете спробувати покласти своє простирадло на 15-20 хвилин у морозильну камеру. Завдяки цьому вдасться швидко заснути, адже воно буде приємно охолоджувати ваш організм.

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Постільна білизна. Фото: pexels

Грілка з холодною водою

Її можна використати як крижану подушку. Спочатку наберіть в неї воду та залиште в холодильнику на деякий час, а вже перед сном покладіть її до свого ліжка.

Компреси для охолодження

Якщо через спеку у вас болить голова, варто покласти на чоло холодний компрес та спробувати заснути з ним. 

Правильний матеріал для постільної білизни

В літній період необхідно спати на білизні, яка зроблена з натуральних тканин. Для цього ідеальним вибором може стати бавовна. 

Прохолодний душ

Перед тим, як лягаєте спати, обов'язково прийміть прохолодний душ. Завдяки цьому ви будете розслаблені та швидше заснете. Якщо вам вночі стане дуже спекотно, можна поставити біля ліжка миску з водою, аби охолодитися за потреби. 

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Прохолодна ванна або душ. Фото: pexels

Пийте воду

Вранці організм буде дуже зневоднений через те, що ви пітніли вночі, тому перед сном випийте трохи прохолодної води, аби відновився водний баланс.

Що їсти

Влітку намайтеся харчуватися легкими та поживними стравами замість м'ясних. Також їжте більше овочів та фруктів, але ретельно їх мийте.

Сон ближче до підлоги

Якщо відчуваєте дискомфорт від спеки на ліжку, спробуйте облаштувати своє спальне місце на підлозі, це вам дасть відчутний ефект, адже тепле повітря здіймається завжди догори. 

Нагадаємо, найближчі кілька днів в Україні зберігатиметься нестерпна спека. Вона може негативно позначитися на роботі смартфонів. Адже у спеку вони часто перегріваються. Ми розповіли, як вберегти телефон від перегріву та швидкої розрядки.

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