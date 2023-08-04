Як вберегти телефон від спеки, аби довше тримав заряд: корисні поради

Телефон тримають у руці. Фото: depositphotos.com

У найближчі кілька днів в Україні зберігатиметься нестерпна спека. Вона може негативно позначитись на роботі смартфонів. Адже у спеку вони часто перегріваються.

Як вберегти телефон від перегріву та швидкої розрядки, читайте наш матеріал. Новини.LIVE зібрали корисні поради.

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Як уникнути перегріву смартфона

У спеку особливо важливо стежити за своїм смартфоном і не допускати, щоб він перегрівався. Для цього слід дотримуватися наступних порад:

використовуйте оригінальні зарядні пристрої;

намагайтеся менше заряджати смартфон у спеку;

уникайте потрапляння прямих сонячних променів на пристрій;

у спеку не слід використовувати кілька програм одночасно;

якщо ви вийшли з дому в спеку, краще відключіть модуль Wi-Fi.

Якщо ж так сталося, що телефон перегрівся, то необхідно зробити наступне:

зніміть захисний чохол — він виступає у ролі теплоізолюючої оболонки для телефону;

вимкніть усі непотрібні програми, бездротовий зв'язок і зменшіть яскравість екрана — чим менше функцій виконує телефон, тим менше він нагрівається;

увімкніть режим економії зарядки — смартфон максимально обмежить доступ до всіх служб та споживатиме мінімум енергії;

покладіть пристрій у тінь — можна використати кондиціонер або вентилятор автомобіля.

Нагадаємо, відомий бенчмарк AnTuTu випустив свіжий рейтинг смартфонів Android за липень 2023 року. Пристрої оцінювались за середнім значенням усіх даних про нього.

Також ми писали, що за прогнозами Українського гідрометцентру, погода у серпні цього року буде теплішою за норму. Середня місячна температура передбачається 20 — 25° тепла.