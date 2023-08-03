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Спека в Україні: в яких областях завтра "палитиме" найсильніше

3 серпня 2023 16:28
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні на 4 серпня
Погода в Україні. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україні завтра, 4 серпня, очікується мінлива хмарність. В деяких областях можливі короткочасні дощі з грозами. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні на 4 серпня

Дощі очікуються на заході країни та Житомирщині. В інших областях погода буде спокійною та без опадів.

Вітер буде південний та південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • Вночі — 15-20 °C, на узбережжі морів — до 22 °C, в Карпатах — 12-17 °C.
  • Вдень — 29-34 °C, на заході країни — 23-28 °C, в Карпатах — 21-26 °C.
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Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода 4 серпня в Києві та області 

У Києві та області опадів не очікується. Буде переважно сонячно, майже без хмар. 

Температура повітря в області:

  • Вночі — 15-20 °C.
  • Вдень — 30-33 °C. 

У Києві:

  • Вночі — 18-20 °C.
  • Вдень — 31-33 °C.

Пожежна небезпека в Україні

З 4 до 6 серпня надзвичайний рівень пожежної небезпеки буде переважати на Тернопільщині, Хмельниччині, Житомирщині та Донеччині. 

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Мапа пожежної небезпеки в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, у ніч проти 28 липня в низці регіонів України була сильна негода. Найбільше постраждали Дніпропетровська, Запорізька та Одеська області. 

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