Погода в Україні. Фото: Новини.LIVE

В Україні завтра, 4 серпня, очікується мінлива хмарність. В деяких областях можливі короткочасні дощі з грозами.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні на 4 серпня

Дощі очікуються на заході країни та Житомирщині. В інших областях погода буде спокійною та без опадів.

Вітер буде південний та південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

Вночі — 15-20 °C, на узбережжі морів — до 22 °C, в Карпатах — 12-17 °C.

Вдень — 29-34 °C, на заході країни — 23-28 °C, в Карпатах — 21-26 °C.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода 4 серпня в Києві та області

У Києві та області опадів не очікується. Буде переважно сонячно, майже без хмар.

Температура повітря в області:

Вночі — 15-20 °C.

Вдень — 30-33 °C.

У Києві:

Вночі — 18-20 °C.

Вдень — 31-33 °C.

Пожежна небезпека в Україні

З 4 до 6 серпня надзвичайний рівень пожежної небезпеки буде переважати на Тернопільщині, Хмельниччині, Житомирщині та Донеччині.

Мапа пожежної небезпеки в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, у ніч проти 28 липня в низці регіонів України була сильна негода. Найбільше постраждали Дніпропетровська, Запорізька та Одеська області.