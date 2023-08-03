Спека в Україні: в яких областях завтра "палитиме" найсильніше
В Україні завтра, 4 серпня, очікується мінлива хмарність. В деяких областях можливі короткочасні дощі з грозами.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні на 4 серпня
Дощі очікуються на заході країни та Житомирщині. В інших областях погода буде спокійною та без опадів.
Вітер буде південний та південно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- Вночі — 15-20 °C, на узбережжі морів — до 22 °C, в Карпатах — 12-17 °C.
- Вдень — 29-34 °C, на заході країни — 23-28 °C, в Карпатах — 21-26 °C.
Погода 4 серпня в Києві та області
У Києві та області опадів не очікується. Буде переважно сонячно, майже без хмар.
Температура повітря в області:
- Вночі — 15-20 °C.
- Вдень — 30-33 °C.
У Києві:
- Вночі — 18-20 °C.
- Вдень — 31-33 °C.
Пожежна небезпека в Україні
З 4 до 6 серпня надзвичайний рівень пожежної небезпеки буде переважати на Тернопільщині, Хмельниччині, Житомирщині та Донеччині.
Нагадаємо, у ніч проти 28 липня в низці регіонів України була сильна негода. Найбільше постраждали Дніпропетровська, Запорізька та Одеська області.