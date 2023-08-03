Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Жара в Украине: в каких областях завтра будет "жарить" сильнее всего arrow

Жара в Украине: в каких областях завтра будет "жарить" сильнее всего

3 августа 2023 16:28
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине на 4 августа.
Погода в Украине. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Украине завтра, 4 августа, ожидается переменная облачность. В некоторых областях возможны кратковременные дожди с грозами.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине на 4 августа

Дожди ожидаются на западе страны и в Житомирской области. В других областях погода будет спокойной и без осадков.

Ветер будет южный и юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • Ночью — 15-20 °C, на побережье морей — до 22 °C, в Карпатах — 12-17 °C.
  • Днем — 29-34 °C, на западе страны — 23-28 °C, в Карпатах — 21-26 °C.
Возможно, это изображение карта и текст
Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода 4 августа в Киеве и области

В Киеве и области осадков не ожидается. В основном будет солнечно, почти без облаков.

Температура воздуха в области:

  • Ночью — 15-20 °C.
  • Днем — 30-33 °C.

В Киеве:

  • Ночью — 18-20 °C.
  • Днем — 31-33 °C.

Пожарная опасность в Украине

С 4 по 6 августа чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской и Донецкой областях.

Возможно, это изображение карта и текст
Карта пожарной опасности в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в ночь на 28 июля в ряде регионов Украины была сильная непогода. Больше всего пострадали Днепропетровская, Запорожская и Одесская области.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

None

Команда единомышленников: Вадим Столар рассказал о тех, с кем воплощает благотворительные проекты

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз