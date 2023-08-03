Жара в Украине: в каких областях завтра будет "жарить" сильнее всего
В Украине завтра, 4 августа, ожидается переменная облачность. В некоторых областях возможны кратковременные дожди с грозами.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине на 4 августа
Дожди ожидаются на западе страны и в Житомирской области. В других областях погода будет спокойной и без осадков.
Ветер будет южный и юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- Ночью — 15-20 °C, на побережье морей — до 22 °C, в Карпатах — 12-17 °C.
- Днем — 29-34 °C, на западе страны — 23-28 °C, в Карпатах — 21-26 °C.
Погода 4 августа в Киеве и области
В Киеве и области осадков не ожидается. В основном будет солнечно, почти без облаков.
Температура воздуха в области:
- Ночью — 15-20 °C.
- Днем — 30-33 °C.
В Киеве:
- Ночью — 18-20 °C.
- Днем — 31-33 °C.
Пожарная опасность в Украине
С 4 по 6 августа чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской и Донецкой областях.
Напомним, в ночь на 28 июля в ряде регионов Украины была сильная непогода. Больше всего пострадали Днепропетровская, Запорожская и Одесская области.