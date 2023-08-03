Погода в Украине. Фото: Новини.LIVE

В Украине завтра, 4 августа, ожидается переменная облачность. В некоторых областях возможны кратковременные дожди с грозами.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине на 4 августа

Дожди ожидаются на западе страны и в Житомирской области. В других областях погода будет спокойной и без осадков.

Ветер будет южный и юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

Ночью — 15-20 °C, на побережье морей — до 22 °C, в Карпатах — 12-17 °C.

Днем — 29-34 °C, на западе страны — 23-28 °C, в Карпатах — 21-26 °C.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода 4 августа в Киеве и области

В Киеве и области осадков не ожидается. В основном будет солнечно, почти без облаков.

Температура воздуха в области:

Ночью — 15-20 °C.

Днем — 30-33 °C.

В Киеве:

Ночью — 18-20 °C.

Днем — 31-33 °C.

Пожарная опасность в Украине

С 4 по 6 августа чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской и Донецкой областях.

Карта пожарной опасности в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в ночь на 28 июля в ряде регионов Украины была сильная непогода. Больше всего пострадали Днепропетровская, Запорожская и Одесская области.