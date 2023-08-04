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Как уберечь телефон от жары, чтобы дольше держал заряд: полезные советы

4 августа 2023 01:33
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Как уберечь телефон от жары, чтобы дольше держал заряд: полезные советы
Телефон, держа в руке. Фото: depositphotos.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В ближайшие несколько дней в Украине будет сохраняться невыносимая жара. Она может негативно отразиться на работе смартфонов. Ведь в жару они часто перегреваются.

Как уберечь телефон от перегрева и быстрой разрядки читайте наш материал. Новини.LIVE собрали полезные советы.

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Как избежать перегрева смартфона

В жару особенно важно следить за своим смартфоном и не допускать, чтобы он перегревался. Для этого следует следовать следующим советам:

  • используйте оригинальные зарядные устройства;
  • старайтесь меньше заряжать смартфон в жару;
  • избегайте попадания прямых солнечных лучей в устройство;
  • в жару не следует использовать несколько программ одновременно;
  • Если вы вышли из дома в жару, лучше отключите модуль Wi-Fi.

Если так произошло, что телефон перегрелся, то необходимо сделать следующее:

  • снимите защитный чехол — он выступает в роли теплоизолирующей оболочки для телефона;
  • выключите все ненужные программы, беспроводную связь и уменьшите яркость экрана — чем меньше функций выполняет телефон, тем меньше он нагревается;
  • включите режим экономии зарядки — смартфон максимально ограничит доступ ко всем службам и потребляет минимум энергии;
  • положите устройство в тень — можно использовать кондиционер или вентилятор автомобиля.

Напомним, известный бенчмарк AnTuTu выпустил свежий рейтинг смартфонов Android за июль 2023 года. Устройства оценивались по среднему значению всех данных о нем.

Также мы писали, что по прогнозам Украинского гидрометцентра, погода в августе этого года будет теплее нормы. Средняя месячная температура предполагается 20 — 25° тепла.

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