Как уберечь телефон от жары, чтобы дольше держал заряд: полезные советы
В ближайшие несколько дней в Украине будет сохраняться невыносимая жара. Она может негативно отразиться на работе смартфонов. Ведь в жару они часто перегреваются.
Как уберечь телефон от перегрева и быстрой разрядки читайте наш материал. Новини.LIVE собрали полезные советы.
Как избежать перегрева смартфона
В жару особенно важно следить за своим смартфоном и не допускать, чтобы он перегревался. Для этого следует следовать следующим советам:
- используйте оригинальные зарядные устройства;
- старайтесь меньше заряжать смартфон в жару;
- избегайте попадания прямых солнечных лучей в устройство;
- в жару не следует использовать несколько программ одновременно;
- Если вы вышли из дома в жару, лучше отключите модуль Wi-Fi.
Если так произошло, что телефон перегрелся, то необходимо сделать следующее:
- снимите защитный чехол — он выступает в роли теплоизолирующей оболочки для телефона;
- выключите все ненужные программы, беспроводную связь и уменьшите яркость экрана — чем меньше функций выполняет телефон, тем меньше он нагревается;
- включите режим экономии зарядки — смартфон максимально ограничит доступ ко всем службам и потребляет минимум энергии;
- положите устройство в тень — можно использовать кондиционер или вентилятор автомобиля.
Напомним, известный бенчмарк AnTuTu выпустил свежий рейтинг смартфонов Android за июль 2023 года. Устройства оценивались по среднему значению всех данных о нем.
Также мы писали, что по прогнозам Украинского гидрометцентра, погода в августе этого года будет теплее нормы. Средняя месячная температура предполагается 20 — 25° тепла.