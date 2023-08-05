Как быстро заснуть в жару: эффективные советы

Мужчина спит у холодильника. Иллюстративное фото: Middletons Mobility

Летом из-за жары люди не могут быстро заснуть и страдают от дискомфорта. Однако есть несколько вариантов, как сделать ваш сон здоровым и идеальным.

Новини.LIVE собрали лайфхаки, которые помогут в решении этого вопроса.

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Правильно подобранная одежда

Следует выбирать пижамы из натуральной ткани, а именно хлопка. Такая ткань не будет оставлять пота на теле, поэтому вам будет комфортно в ней спать.

Охлаждение простыни

Можете попытаться положить свою простыню на 15-20 минут в морозильную камеру. Благодаря этому удастся быстро уснуть, ведь она будет приятно охлаждать ваш организм.

Постельное белье. Фото: pexels

Грелка с холодной водой

Ее можно использовать как ледяную подушку. Сначала наберите в нее воду и оставьте в холодильнике на время, а уже перед сном положите ее в свою кровать.

Компрессы для охлаждения

Если из-за жары у вас болит голова, следует положить на лоб холодный компресс и попытаться уснуть с ним.

Правильный материал для постельного белья

В летний период необходимо спать на белье, которое сделано из натуральных тканей. Для этого идеальным выбором может стать хлопок.

Прохладный душ

Перед тем как ложиться спать, обязательно примите прохладный душ. Благодаря этому вы будете расслаблены и скорее уснете. Если вам ночью станет очень жарко, можно поставить у кровати миску с водой, чтобы охладиться при необходимости.

Прохладная ванночка или душ. Фото: pexels

Пейте воду

Утром организм будет очень обезвожен, потому что вы потели ночью, поэтому перед сном выпейте немного прохладной воды, чтобы восстановился водный баланс.

Что кушать

Летом старайтесь питаться легкими и питательными блюдами вместо мясных. Также ешьте больше овощей и фруктов, но тщательно их мойте.

Сон ближе к полу

Если испытываете дискомфорт от жары на кровати, попробуйте обустроить свое спальное место на полу, это даст вам ощутимый эффект, ведь теплый воздух поднимается всегда вверх.

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