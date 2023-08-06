Прогноз погоды в Украине сегодня, 6 августа

Экстремальная жара в Украине усиливается: в каких областях сегодня прогнозируют +40
Сегодня, 6 августа, по всей территории Украины ожидается сильная жара, местами до +40. Однако в некоторых областях будут дожди, грозы и даже град.
Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.
Прогноз погоды в Украине 6 августа
Синоптики прогнозируют, что сегодня в большинстве регионов будет преобладать жаркая сухая погода. Однако в западных, местами Житомирской и Винницкой областях днем кратковременные дожди с грозами.
Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, днем в Украине местами порывы. В западных областях местами град и шквалы, 15-20 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +19-24°C,
- днем +31-36°C.
В южной части в восточных и местами в центральных областях до +38°C. В Закарпатье и Прикарпатье ожидается +23-28°C.
Погода в Киеве и области
Сегодня в Киевской области будет жаркая погода.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Синоптики предупредили, что днем местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха:
- в Киевской области ночью +19-24°C, днем +31-36°C;
- в Киеве ночью +20-22°C, днем +33-35°C.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
Народный синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что сегодня в Украине будет очень жарко.
Температура воздуха ожидается +32-38°C, местами вероятно до +38-40°C.
"В западных областях ожидается визит атмосферного фронта — поэтому там кратковременные грозовые дожди, соответственно постепенное — постепенное! — снижение температуры воздуха и порывистый ветер", — предупреждает Диденко.
А вот в Киеве сегодня будет жарче, чем вчера — +35-37°C.
Жара ослабится вероятно в понедельник, однако не везде.
"На востоке, Полтавщине, Днепропетровщине, Запорожье и в Крыму сильная жара еще задержится", — прогнозирует синоптик.
Прогноз погоды по областям
Температура воздуха наблюдается в областях:
- Черкасской — ночью +23-25°С, днем +37-39°С.
- Днепропетровской — ночью +24-26°С, днем +38-40°С.
- Львовской — ночью +19-21°С, днем +28-30°С.
- Тернопольской — ночью +20-22°С, днем +31-33°С.
- Житомирской — ночью +20-23°С, днем +35-37°С.
- Харьковской — ночью +22-24°С, днем +35-37°С.
- Запорожской — ночью +25-27°С, днем +38-40°С.
- Херсонской — ночью +25-27°С, днем +35-37°С.
- Одесской — ночью +23-25°С, днем +31-33°С.
Напомним, что летом из-за жары люди не могут быстро заснуть и страдают от дискомфорта. Однако есть несколько вариантов, как сделать ваш сон здоровым и идеальным.