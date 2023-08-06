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Экстремальная жара в Украине усиливается: в каких областях сегодня прогнозируют +40

6 августа 2023 05:51
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине сегодня, 6 августа
Мужчина обливается водой в жару. Фото: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 6 августа, по всей территории Украины ожидается сильная жара, местами до +40. Однако в некоторых областях будут дожди, грозы и даже град.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Прогноз погоды в Украине 6 августа

Синоптики прогнозируют, что сегодня в большинстве регионов будет преобладать жаркая сухая погода. Однако в западных, местами Житомирской и Винницкой областях днем кратковременные дожди с грозами.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, днем в Украине местами порывы. В западных областях местами град и шквалы, 15-20 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +19-24°C,
  • днем +31-36°C.

В южной части в восточных и местами в центральных областях до +38°C. В Закарпатье и Прикарпатье ожидается +23-28°C.

Погода на 6 августа. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области

Сегодня в Киевской области будет жаркая погода.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Синоптики предупредили, что днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха:

  • в Киевской области ночью +19-24°C, днем +31-36°C;
  • в Киеве ночью +20-22°C, днем +33-35°C.
Погода в Киеве 6 августа. Фото: скриншот

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Народный синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что сегодня в Украине будет очень жарко.

Температура воздуха ожидается +32-38°C, местами вероятно до +38-40°C.

"В западных областях ожидается визит атмосферного фронта — поэтому там кратковременные грозовые дожди, соответственно постепенное — постепенное! — снижение температуры воздуха и порывистый ветер", — предупреждает Диденко.

А вот в Киеве сегодня будет жарче, чем вчера — +35-37°C.

Жара ослабится вероятно в понедельник, однако не везде.

"На востоке, Полтавщине, Днепропетровщине, Запорожье и в Крыму сильная жара еще задержится", — прогнозирует синоптик.

Погода в Украине 6 августа. Фото: Meteopost
Источник: facebook.com/tala.didenko

Прогноз погоды по областям

Температура воздуха наблюдается в областях:

  • Черкасской — ночью +23-25°С, днем +37-39°С.
  • Днепропетровской — ночью +24-26°С, днем +38-40°С.
  • Львовской — ночью +19-21°С, днем +28-30°С.
  • Тернопольской — ночью +20-22°С, днем +31-33°С.
  • Житомирской — ночью +20-23°С, днем +35-37°С.
  • Харьковской — ночью +22-24°С, днем +35-37°С.
  • Запорожской — ночью +25-27°С, днем +38-40°С.
  • Херсонской — ночью +25-27°С, днем +35-37°С.
  • Одесской — ночью +23-25°С, днем +31-33°С.
Погода в областях Украины 6 августа. Фото: скриншот

Напомним, что летом из-за жары люди не могут быстро заснуть и страдают от дискомфорта. Однако есть несколько вариантов, как сделать ваш сон здоровым и идеальным.

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