Прогноз погоди в Україні на 4 серпня від Наталки Діденко

Погода в Україні. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 4 серпня, по всій території України буде дуже спекотно. Температура повітря в більшості областей очікується 32-38 °C.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.

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За її словами, температура повітря в південних та східних регіонах може підійматися до 40 °C. Дощитиме тільки на заході ближче до вечора.

У Києві температура сягатиме до 32-34 °C.

Як пережити спеку

"Спека, що тут ще додати? Спека влітку — це зовсім не дивно. Ще раз нагадую — захищайтеся від прямих сонячних променів. Подбайте про дітей та старших людей, щоб вони були у панамках, капелюхах чи хусточках. І навіть якщо ви будете перебувати біля водойми — акуратно, може бути тепловий удар", — порадила Діденко.

Також синоптикиня радить побути вдома, якщо є кондиціонер.

Коли знизиться температура

За словами Діденко, спека триватиме лише два дні.

"У понеділок температура повітря почне знижуватися, окрім сходу. На сході спека ще затримається. Але і на сході уже у вівторок та середу температура повітря знизиться, вона стане значно комфортнішою, "милосерднішою", — сказала вона.

Нагадаємо, в Україні завтра, 4 серпня, очікується мінлива хмарність. В деяких областях можливі короткочасні дощі з грозами.