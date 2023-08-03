Прогноз погоды в Украине на 4 августа от Наталки Диденко.

Погода в Украине. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 4 августа, по всей территории Украины будет очень жарко. Температура воздуха в большинстве областей ожидается от 32 до 38 °C.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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По ее словам, температура воздуха в южных и восточных регионах может подниматься до 40 °C. Дождь будет только на западе ближе к вечеру.

В Киеве температура будет достигать 32-34 °C.

Как пережить жару

"Жара, что тут еще добавить? Жара летом — это совсем не удивительно. Еще раз напоминаю — защищайтесь от прямых солнечных лучей. Позаботьтесь о детях и старших людях, чтобы они были в панамках, шляпах или платках. И даже если вы будете находиться возле водоемов — аккуратно, может быть тепловой удар", — посоветовала Диденко.

Также синоптик советует побыть дома, если есть кондиционер.

Когда снизится температура

По словам Диденко, жара будет длиться всего два дня.

"В понедельник температура воздуха начнет снижаться, кроме востока. На востоке жара еще задержится. Но и на востоке уже во вторник и среду температура воздуха снизится, она станет значительно более комфортной, более "милосердной"", — сказала она.

Напомним, в Украине завтра, 4 августа, ожидается переменная облачность. В некоторых областях возможны кратковременные дожди с грозами.