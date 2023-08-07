Прогноз погоды в Украине сегодня, 7 августа и какой будет неделя

Люди гуляют по Крещатику в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 7 августа, в некоторых областях Украины снизится температура воздуха. Жители нескольких регионов наконец-то получат "глоток свежего воздуха" после жарких дней.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Прогноз погоды в Украине 7 августа

По данным Укргидрометцентра, в западных областях ожидаются дожди, грозы и шквалы. Средняя температура воздуха:

ночью +14+17,

днем +22+24.

"Дожди с грозами принесет в понедельник холодный атмосферный фронт, связанный с балтийским циклоном Zacharias, в западные и северные области Украины, местами в центральные и вечером Харьковской области", — прогнозирует народный синоптик Наталья Диденко.

На севере страны дожди, грозы, местами со шквалами. Температура воздуха ночью +21+24, днем +26+33.

Прогноз погоды от Наталки Диденко. Фото: скриншот

В центральных областях переменная облачность. Осадков не предполагается. Ночная температура воздуха +21+23 градуса, дневная +25+34 градуса.

Карта погоды в Украине на 7 августа. Фото: Укргидрометцентр

По словам синоптиков, в южных областях переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью будет +20+24, а днем +28+38.

На востоке Украины также облачно с прояснениями. Осадков не будет. Ночная температура воздуха — +18+22, а дневная — +23+27.

Прогноз погоды от Наталки Диденко. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Киеве и области 7 августа

Характер погоды поменяется: облачно с прояснениями, кратковременные дожди с грозами.

Ветер юго-восточный с переходом на западный 7 — 12 м/с.

"В Киеве в понедельник жара прекратится. Температура воздуха будет +27, +28 градусов. Ветер сильный!" — написала народный синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды в Киеве. Фото: Meteoprog

Температура по области:

ночью 19 — 24°,

днем 21 — 26°;

Температура по Киеву:

ночью 21 — 23°,

днем 23 — 25°.

Опасные гидрометеорологические явления в Украине

По данным синоптиков, 7 августа в западных, северных и большинстве центральных областей ожидаются грозы. (І уровень опасности).

Опасные гидрометеорологические явления в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Украине на неделю: 7 – 13 августа

Синоптики прогнозируют, что во вторник, 8 августа, ночью без существенных осадков, днем в западной части, а также в Одесской, Черкасской и Киевской областях пройдут дожди, местами с грозами. Температура воздуха ночью +11...+16°С, днем +18...+23°С.

Погода в Киеве 7 – 13 августа. Фото: Meteoprog

В среду, 9 августа, ночью умеренные дожди пройдут в северных областях, днем без осадков. Температура воздуха ночью +12…+17 °С, днем +20…+25 °С.

Погода в Харькове 7 – 13 августа. Фото: Meteoprog

В четверг, 10 августа, в западных областях днем также на крайнем востоке ожидаются кратковременные дожди с грозами, на остальной территории Украины без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +12…+17°С, днем +23…+28°С.

Погода в Одессе 7 – 13 августа. Фото: Meteoprog

В пятницу, 11 августа, в западных, северных областях, а также на крайнем востоке пройдут небольшие, местами умеренные дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью +12...+17°С, днем +18...+23°С.

Погода во Львове 7 – 13 августа. Фото: Meteoprog

Напомним, резкое изменение погоды может повлиять на самочувствие. Держите неподалеку таблетки отдавления, головной боли, вблизи офиса внимательнее выберите место парковки автомобиля.

Также мы писали, по прогнозам Украинского гидрометцентра, погода в августе этого года будет теплее нормы. Средняя месячная температура предполагается 20 — 25° тепла.