Аномальна спека: у Запоріжжі зафіксували понад 60 градусів тепла

Дівчина обливається водою у спеку. Фото: Pixabay

Сьогодні, 6 серпня, по всій території України спекотно. Синоптики попереджали про різке підвищення температури. У Запоріжжі зафіксували понад +60 градусів.

Світлина градусника в Запоріжжі поширилися у Telegram-каналах.

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На сонці градусник у місті показав +63 градуси повітря. Таку температуру можна вважати аномальною для України.

Температура повітря в Запоріжжі. Фото: t.me/truexanewsua

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, завтра, 7 серпня, у деяких областях України знизиться температура повітря. Жителі кількох регіонів нарешті отримають "ковток свіжого повітря" після спекотних днів.

Також ми писали, що сьогодні, 6 серпня, по всій території України очікується сильна спека, місцями до +40. Однак у деяких областях будуть дощі, грози та навіть град.

Додамо, народна синоптикиня Наталка Діденко розповіла, скільки триватиме аномальна спека в Україні.