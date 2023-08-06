Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Аномальная жара: в Запорожье зафиксировали более 60 градусов тепла arrow

Аномальная жара: в Запорожье зафиксировали более 60 градусов тепла

6 августа 2023 17:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Аномальная жара: в Запорожье зафиксировали более 60 градусов тепла
Девушка обливается водой в жару. Фото: Pixabay
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 6 августа, по всей территории Украины жарко. Синоптики предупреждали о резком повышении температуры. В Запорожье зафиксировали более +60 градусов.

Фотография градусника в Запорожье распространились в Telegram-каналах.

Читайте также:

Аномальная температура в Запорожье

На солнце градусник в городе показал +63 градуса воздуха. Такую температуру можно считать аномальной для Украины.

null
Температура воздуха в Запорожье. Фото: t.me/truexanewsua

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, завтра, 7 августа, в некоторых областях Украины снизится температура воздуха. Жители нескольких регионов наконец-то получат "глоток свежего воздуха" после жарких дней.

Также мы писали, что сегодня, 6 августа, по всей территории Украины ожидается сильная жара, местами до +40. Однако в некоторых областях дожди, грозы и даже град.

Добавим, народный синоптик Наталья Диденко рассказала, сколько будет продолжаться аномальная жара в Украине.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Наше дело: самые большие проблемы столичных мостов, и кто за них ответственен

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз