Аномальная жара: в Запорожье зафиксировали более 60 градусов тепла

Девушка обливается водой в жару. Фото: Pixabay

Сегодня, 6 августа, по всей территории Украины жарко. Синоптики предупреждали о резком повышении температуры. В Запорожье зафиксировали более +60 градусов.

Фотография градусника в Запорожье распространились в Telegram-каналах.

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На солнце градусник в городе показал +63 градуса воздуха. Такую температуру можно считать аномальной для Украины.

Температура воздуха в Запорожье. Фото: t.me/truexanewsua

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, завтра, 7 августа, в некоторых областях Украины снизится температура воздуха. Жители нескольких регионов наконец-то получат "глоток свежего воздуха" после жарких дней.

Также мы писали, что сегодня, 6 августа, по всей территории Украины ожидается сильная жара, местами до +40. Однако в некоторых областях дожди, грозы и даже град.

Добавим, народный синоптик Наталья Диденко рассказала, сколько будет продолжаться аномальная жара в Украине.