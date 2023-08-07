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Негода в Києві: в мережі діляться кадрами потужної зливи в столиці

7 серпня 2023 14:26
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Негода в Києві: в мережі діляться кадрами потужної зливи в столиці
У Києві вирує негода. Фото: УНІАН
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В столиці вирує негода. Кияни поспіхом намагаються сховатися від дощу, який вирує у різких районах міста. Дерева ледве витримують потужні пориви вітру.

Відео стихії, яка вирує у столиці, стали з'являтися у Telegram.

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Мешканцям столиці важко пересуватися по вулиці через потужний вітер. Водіям радять не ставити автомобілі біля дерев.

Також очевидці повідомляють, що в деяких місцях столиці зафіксовано град. 

Як вберегтися від негоди

1. Якщо під час грози ви перебуваєте вдома, зачиніть всі вікна та двері. У приміщенні не повинно бути протягу, оскільки це притягує кульову блискавку.

2. Найкраще ховатись у автомобілі або в будинку із громовідводом. Автомобіль ні в якому разі не можна паркувати під деревами або високими конструкціями. Потрібно зачинити вікна авто, бажано опустити/зняти антену, зупинитися і перечекати негоду.

3. Не можна ховатися від зливи під деревом: воно притягує блискавки. Крім того, є небезпека падіння важких гілок, які можуть зламатись через вітер.

4. Уникайте металевих парканів, стін, біля яких ростуть дерева, вуличних ліхтарів, металевих веж, опор електропередач.

5. Якщо ви опинилися в лісі, не ховайтеся від грози на підвищенні. Тримайтеся місця, де низькі дерева. Ні в якому разі не бігайте. Дуб, тополя, сосна та ялина найбільш проводять розряд електрики, найменше – верба, клен та кущі.

Раніше ми розповідали, через негоду у Львівській області без електроенергії залишилось понад 20 населених пунктів та ще 25 частково залишились без світла у різних районах області. На місцях працюють енергетики.

Нагадуємо, сьогодні, 7 серпня, в Одесі зберігатиметься ясна погода, у пікові години можлива спека, тож варто подбати про головний убір. Хмар та опадів синоптики не прогнозують.

 

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