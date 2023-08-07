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Непогода в Киеве: в сети делятся кадрами мощного ливня в столице

7 августа 2023 14:26
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Непогода в Киеве: в сети делятся кадрами мощного ливня в столице
В Киеве бурлит ненастье. Фото: УНИАН
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В столице бурлит непогода . Киевляне спешно пытаются спрятаться от дождя, бушующего в резких районах города. Деревья едва выдерживают сильные порывы ветра.

Видео стихии, бушующей в столице, стали появляться в Telegram .

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Жителям столицы тяжело передвигаться по улице из-за мощного ветра. Водителям советуют не ставить автомобили у деревьев.

Также очевидцы сообщают, что в некоторых местах столицы зафиксирован град.

Как уберечься от непогоды

1. Если во время грозы вы находитесь дома, закройте все окна и двери. В помещении не должно быть сквозняка, поскольку это притягивает шаровую молнию.

2. Лучше всего прятаться в автомобиле или в доме с громоотводом. Автомобиль ни в коем случае нельзя парковать под деревьями или высокими конструкциями. Нужно закрыть окна авто, желательно опустить/снять антенну, остановиться и переждать непогоду.

3. Нельзя прятаться от ливня под деревом: оно притягивает молнии. Кроме того, существует опасность падения тяжелых ветвей, которые могут сломаться из-за ветра.

4. Избегайте металлических заборов, стен, возле которых растут деревья, уличные фонари, металлические башни, опоры электропередач.

5. Если вы оказались в лесу, не прячьтесь от грозы на возвышении. Держитесь места, где низкие деревья. Ни в коем случае не бегайте. Дуб, тополь, сосна и ель наиболее проводят разряд электричества, меньше всего – ива, клен и кусты.

Ранее мы рассказывали, из-за непогоды во Львовской области без электроэнергии осталось более 20 населенных пунктов и еще 25 частично остались без света в разных районах области. На местах работают энергетики.

Напомним, сегодня, 7 августа, в Одессе будет сохраняться ясная погода , в пиковые часы возможна жара, поэтому стоит позаботиться о головном уборе. Облаков и осадков синоптики не прогнозируют.

 

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