Синоптики рассказали, в какие области Украины завтра вернется весна

2 мая украинцев порадует солнечная погода. Фото: Новости.

Завтра, 2 мая, синоптики прогнозируют переменную облачность, но без осадков. Солнце следует ожидать в столице Украины — Киеве.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине на 2 мая

Укргидрометцентр прогнозирует небольшую облачность, без осадков, ветер преимущественно южный с переходом на северо-восточный, 3-10 м/с.

Температура ночью будет колебаться в диапазоне от 4 до 9° тепла.

В северных, Ровенской, Харьковской и большинстве центральных областей 1-6 ° тепла. Также на поверхности грунта следует ожидать заморозков от 0° до 3° с отметкой плюс.

Температура днем в Украине порадует своим теплом. Синоптики прогнозируют 15-20° тепла, в Закарпатье и Прикарпатье до 23°.

На высокогорье Карпат ночью около 0°, днем 5-10° тепла.

Прогноз погоды на 2 мая. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

Киевляне и гости столицы будут наблюдать небольшую облачность, но без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура будет такой:

в Киевской области ночью 1-6° тепла, на поверхности грунта заморозки 0-3°, днем 15-20° тепла;

в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 16-18°.

Укргидрометцентр предупреждает и об опасных гидрологических явлениях

1-2 мая на участке Десны Чернигов — Летки будет продолжаться повышение уровней воды половодья с суточной интенсивностью 1-5 см с последующим затоплением пониженных участков поймы вдоль участка Десны ниже Чернигова до Моривска и частичным затоплением территорий городского пляжа в г. Чернигов , дорог на заводи в г. Чернигов (район Кордовка).

На Десне выше Чернигова уровни воды будут снижаться на 2-10 см в сутки с постепенным уменьшением и сохранением затопления поймы, территорий ряда сел, отопление их водой, нарушение транспортного сообщения с приречными населенными пунктами в Новгород-Северском, Корюковском, Черниговском районах Черниговской области.

Объявляют ІІ уровень опасности — желтый.

Синоптики предупреждают о повышении уровня воды. Фото: Укргидрометцентр

Также народная синоптика не предупредила о заморозках в мае и будет ли последний месяц весны теплым. В Укргидрометцентре спрогнозировали погоду на месяц.