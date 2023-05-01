Синоптики розповіли, в які області України завтра повернеться весна

2 травня українців потішить сонячна погода. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 2 травня, синоптики прогнозують мінливу хмарність, проте без опадів. Сонце варто очікувати у столиці України — Києві.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні на 2 травня

Укргідрометцентр прогнозує невелику хмарність, без опадів, вітер переважно південний з переходом на північно-східний, 3-10 м/с.

Температура вночі коливатиметься в діапазоні 4-9° тепла.

У північних, Рівненській, Харківській та більшості центральних областей 1-6° тепла. Також на поверхні ґрунту варто очікувати заморозків від 0° до 3° з позначкою плюс.

Температура вдень в Україні потішить своїм теплом. Синоптики прогнозують 15-20° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті до 23°.

На високогір'ї Карпат вночі близько 0°, вдень 5-10° тепла.

Прогноз погоди на 2 травня по Україні. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині

Кияни та гості столиці спостерігатимуть невелику хмарність, але без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура буде такою:

на Київщині вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 15-20° тепла;

у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 16-18°.

Укргідрометцентр попереджає і про небезпечні гідрологічні явища

1-2 травня на ділянці Десни Чернігів — Літки продовжуватиметься підвищення рівнів води водопілля з добовою інтенсивністю 1-5 см з подальшим затопленням понижених ділянок заплави вздовж ділянки Десни нижче Чернігова до Морівська та частковим затопленням територій міського пляжу у м. Чернігів, садово-дачної забудови, доріг на заплаві у м. Чернігів (район Кордівка).

На Десні вище Чернігова рівні води знижуватимуться на 2-10 см за добу з поступовим зменшенням та збереженням затоплення заплави, територій ряду сіл, обтоплення їх водою, порушення транспортного сполучення з прирічковими населеними пунктами у Новгород-Сіверському, Корюківському, Чернігівському районах Чернігівської області.

Оголошують ІІ рівень небезпеки — жовтий.

Синоптики попереджують про підвищення рівнів води. Фото: Укргідрометцентр

Також народна синоптикиня попередила про заморозки у травні та чи буде останній місяць весни теплим. В Укргідрометцентрі спрогнозували погоду на місяць.