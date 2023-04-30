Якою буде погода в Україні у травні: прогноз від народного синоптика Наталки Діденко

Народна синоптикиня попередила про заморозки у травні
У перші дні травня синоптики прогнозують в Україні заморозки. Також очікується суттєве похолодання на півночі та заході України.
Такий прогноз зробила народна синоптикиня Наталка Діденко.
Якою буде погода у травні
"Травень розпочинається в Україні заморозками", — написала Діденко.
Синоптик зазначила, що найближчої ночі заморозки очікуються у західних областях та у північній частині. За її словами, заморозки дійдуть аж Вінниччини, також є вірогідність заморозків на півночі Сумщини.
На решті території України, відповідно до прогнозу, температура повітря становитиме:
- вночі +3+8 градусів;
- вдень +11+15 градусів;
- на Закарпатті та на Одещині +15+20 градусів.
Діденко також зазначає, що 1 травня дощі пройдуть на Лівобережжі України, на решті території буде суха погода.
Вітер буде північних напрямків, рвучкий, некомфортний.
Погода у Києві
У Києві 1 травня вночі близько +3+5 градусів, місцями заморозки, вдень близько +14 градусів.
Без дощу завтра, сонячно, але вітряно.
За даними Meteoprog, у Києві похолодає після 3 травня. Також прогнозуються заморозки на ніч 8 травня.
Похолодання в Україні
Синоптик повідомила, що найтепліші дні – вівторок та середа, тоді як 4-5 травня на півночі та заході очікується похолодання.
"Наступними вихідними буде холодно, проте на сході та півдні — втримається тепла погода, до +15+20 градусів", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше Укргідрометцентр спрогнозував мінливу хмарність на понеділок, 1 травня. Подекуди очікуються дощі. Також синоптики попередили про заморозки у деяких регіонах.
Також у ДСНС попереджають про сніголавинну небезпеку. Очікується на початку травня на заході України.