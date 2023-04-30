Якою буде погода в Україні у травні: прогноз від народного синоптика Наталки Діденко

Сакури у парку Перемоги в Одесі. Фото: Новини.LIVE

У перші дні травня синоптики прогнозують в Україні заморозки. Також очікується суттєве похолодання на півночі та заході України.

Такий прогноз зробила народна синоптикиня Наталка Діденко.

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"Травень розпочинається в Україні заморозками", — написала Діденко.

Синоптик зазначила, що найближчої ночі заморозки очікуються у західних областях та у північній частині. За її словами, заморозки дійдуть аж Вінниччини, також є вірогідність заморозків на півночі Сумщини.

На решті території України, відповідно до прогнозу, температура повітря становитиме:

вночі +3+8 градусів;

вдень +11+15 градусів;

на Закарпатті та на Одещині +15+20 градусів.

Діденко також зазначає, що 1 травня дощі пройдуть на Лівобережжі України, на решті території буде суха погода.

Вітер буде північних напрямків, рвучкий, некомфортний.

Погода у Києві

У Києві 1 травня вночі близько +3+5 градусів, місцями заморозки, вдень близько +14 градусів.

Без дощу завтра, сонячно, але вітряно.

За даними Meteoprog, у Києві похолодає після 3 травня. Також прогнозуються заморозки на ніч 8 травня.

Погода в Києві у травні. Фото: meteoprog.com

Похолодання в Україні

Синоптик повідомила, що найтепліші дні – вівторок та середа, тоді як 4-5 травня на півночі та заході очікується похолодання.

"Наступними вихідними буде холодно, проте на сході та півдні — втримається тепла погода, до +15+20 градусів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Укргідрометцентр спрогнозував мінливу хмарність на понеділок, 1 травня. Подекуди очікуються дощі. Також синоптики попередили про заморозки у деяких регіонах.

Також у ДСНС попереджають про сніголавинну небезпеку. Очікується на початку травня на заході України.