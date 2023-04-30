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Народна синоптикиня попередила про заморозки у травні

30 квітня 2023 21:33
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Якою буде погода в Україні у травні: прогноз від народного синоптика Наталки Діденко
Сакури у парку Перемоги в Одесі. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У перші дні травня синоптики прогнозують в Україні заморозки. Також очікується суттєве похолодання на півночі та заході України. 

Такий прогноз зробила народна синоптикиня Наталка Діденко

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Якою буде погода у травні

"Травень розпочинається в Україні заморозками", — написала Діденко. 

Синоптик зазначила, що найближчої ночі заморозки очікуються у західних областях та у північній частині. За її словами, заморозки дійдуть аж Вінниччини, також є вірогідність заморозків на півночі Сумщини. 

На решті території України, відповідно до прогнозу, температура повітря становитиме: 

  • вночі +3+8 градусів;
  • вдень +11+15 градусів;
  • на Закарпатті та на Одещині +15+20 градусів.

Діденко також зазначає, що 1 травня дощі пройдуть на Лівобережжі України, на решті території буде суха погода. 

Вітер буде північних напрямків, рвучкий, некомфортний.

Погода у Києві

У Києві 1 травня вночі близько +3+5 градусів, місцями заморозки, вдень близько +14 градусів. 
Без дощу завтра, сонячно, але вітряно.

За даними Meteoprog, у Києві похолодає після 3 травня. Також прогнозуються заморозки на ніч 8 травня. 

Погода в Києві у травні. Фото: meteoprog.com
Погода в Києві у травні. Фото: meteoprog.com

Похолодання в Україні

Синоптик повідомила, що найтепліші дні – вівторок та середа, тоді як 4-5 травня на півночі та заході очікується похолодання.

"Наступними вихідними буде холодно, проте на сході та півдні — втримається тепла погода, до +15+20 градусів", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, раніше Укргідрометцентр спрогнозував мінливу хмарність на понеділок, 1 травня. Подекуди очікуються дощі. Також синоптики попередили про заморозки у деяких регіонах. 

Також у ДСНС попереджають про сніголавинну небезпеку. Очікується на початку травня на заході України.

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