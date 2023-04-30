ДСНС попереджає про сніголавинну небезпеку в західних областях

Сніжна лавина в горах України. Фото: ДСНС

ДСНС попереджають про сніголавинну небезпеку. Очікується на початку травня на заході України.

Про це інформує ДСНС.

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Сніголавинна небезпека

ДСНС повідомляють про значну сніголавинну небезпеку 30 квітня — 01 травня. Вона очікується:

на високогiр'ї Iвано-Франкiвської області

східної частини Закарпатської області

Попереджають, що можливий ІІІ рівень небезпеки.

Нагадаємо, що станом на 29 квітня 2023 року рівень води у Дніпрі біля мосту "Метро" у Києві становить 9 296 см за Балтійською системою висот. Температура води зараз становить +13°С, а коливання рівня мають незначну амплітуду. ДСНС попереджають про незначне підняття водойм.

30 квітня, в Україні очікується мінлива хмарність. За прогнозами синоптиків, у багатьох областях падатиме дощ.