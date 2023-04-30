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ДСНС попереджає про сніголавинну небезпеку в західних областях

30 квітня 2023 12:44
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
ДСНС попереджає про сніголавинну небезпеку в західних областях
Сніжна лавина в горах України. Фото: ДСНС
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

ДСНС попереджають про сніголавинну небезпеку. Очікується на початку травня на заході України.

Про це інформує ДСНС.

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Сніголавинна небезпека

ДСНС повідомляють про значну сніголавинну небезпеку 30 квітня — 01 травня. Вона очікується:

  • на високогiр'ї Iвано-Франкiвської області
  • східної частини Закарпатської області 

Попереджають, що можливий ІІІ рівень небезпеки.

Нагадаємо, що станом на 29 квітня 2023 року рівень води у Дніпрі біля мосту "Метро" у Києві становить 9 296 см за Балтійською системою висот. Температура води зараз становить +13°С, а коливання рівня мають незначну амплітуду. ДСНС попереджають про незначне підняття водойм.

30 квітня, в Україні очікується мінлива хмарність. За прогнозами синоптиків, у багатьох областях падатиме дощ.

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