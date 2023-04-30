Погода в останній день квітня: дощовики та парасолі не ховайте

Останній день квітня буде дощовим та холодним. Фото: Reuters

30 квітня, в Україні очікується мінлива хмарність. За прогнозами синоптиків, у багатьох областях падатиме дощ.

Їх варто чекати на сході, у центральних областях, на півдні, приєднаються ще західні області. А ось на півночі буде без опадів. Попереджає у Facebook народна синоптикиня Наталка Діденко.

Читайте також:

Прогноз погоди по Україні

Синоптики кажуть, що у неділю, 30-го квітня, дощі затримаються на сході, у центральних областях, на півдні, приєднаються ще західні області. На півночі в неділю буде без опадів.

Прогноз температур повітря на 30 квітня. Фото: Наталка Діденко

За даними Українського Гірометцентру, у південних, східних, більшості центральних областей очікуються невеликі дощі. У Харківській, Донецькій та Дніпропетровській області — значні.

Синоптики розповіли, що опади будуть й вдень. Температура вночі 5 — 10° тепла, вдень 10 — 15°.

На решті території без опадів, лише вдень на Закарпатті та в Карпатах місцями невеликий дощ.

Температура повітря вночі 1 — 6° тепла, у західних областях на поверхні ґрунту, у північних, Вінницькій та Хмельницькій областях в повітрі заморозки 0 — 5°, а температура вдень буде 11 — 16° тепла.

Прогноз погоди на 30 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер північно-східний, у західних областях північно-західний, 7 — 12 м/с, у південно-східній частині місцями пориви 15 — 20 м/с.

На високогір'ї Карпат вночі без опадів, вдень місцями очікується невеликий дощ. Температура вночі 0 — 5° морозу, вдень 3 — 8° тепла.

Погода у Києві та області

За прогнозами народної синоптикині Наталки Діденко, у Києві опадів не передбачається. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +15 градусів. А ось ночі будуть холодними, +2+5 градусів, місцями навіть можливі заморозки.

Температура повітря в інших регіонах України

За прогнозами META, 30 квітня температура у містах України буде:

Київ: вдень +13, вночі +4;

Харків: вдень +7, вночі +6;

Дніпро: вдень +10, вночі +6;

Одеса: вдень +9, вночі +7;

Донецьк: вдень +14, вночі +9;

Запоріжжя: вдень +11, вночі +7;

Львів: вдень +13, вночі +4;

Миколаїв: вдень +9, вночі +7;

Луганськ: вдень +14, вночі +10;

Вінниця: вдень +12, вночі +2;

Сімферополь: вдень +13, вночі +8.

Херсон: вдень +11, вночі +8;

Полтава: вдень +7, вночі +5;

Чернігів: вдень +13, вночі +4;

Черкаси: вдень +14, вночі +7;

Суми: вдень +7, вночі +6;

Житомир: вдень +13, вночі +3;

Хмельницький: вдень +14, вночі +3;

Кропивницький: вдень +9, вночі +6;

Рівне: вдень +15, вночі +3;

Чернівці: вдень +14, вночі +4;

Тернопіль: вдень +15, вночі +3;

Івано-Франківськ: вдень +14, вночі +4;

Луцьк: вдень +14, вночі +4;

Ужгород: вдень +12, вночі +6.

За прогнозами Gismeteo, найтепліше буде в західних областях та на сході. Також українцям варто чекати опадів.

Синоптики радять рятувати рослини від заморозків і не нарікати на погоду. Адже похолодання трапляється щороку якраз наприкінці квітня — початку травня.

Нагадаємо, кліматологи стверджують, що 2024-й рік стане найтеплішим за всю історію спостережень.