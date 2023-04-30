Погода в останній день квітня: дощовики та парасолі не ховайте

Синоптики розповіли, яким буде останній день квітня: дощовики та парасолі не ховайте
30 квітня, в Україні очікується мінлива хмарність. За прогнозами синоптиків, у багатьох областях падатиме дощ.
Їх варто чекати на сході, у центральних областях, на півдні, приєднаються ще західні області. А ось на півночі буде без опадів. Попереджає у Facebook народна синоптикиня Наталка Діденко.
Прогноз погоди по Україні
Синоптики кажуть, що у неділю, 30-го квітня, дощі затримаються на сході, у центральних областях, на півдні, приєднаються ще західні області. На півночі в неділю буде без опадів.
За даними Українського Гірометцентру, у південних, східних, більшості центральних областей очікуються невеликі дощі. У Харківській, Донецькій та Дніпропетровській області — значні.
Синоптики розповіли, що опади будуть й вдень. Температура вночі 5 — 10° тепла, вдень 10 — 15°.
На решті території без опадів, лише вдень на Закарпатті та в Карпатах місцями невеликий дощ.
Температура повітря вночі 1 — 6° тепла, у західних областях на поверхні ґрунту, у північних, Вінницькій та Хмельницькій областях в повітрі заморозки 0 — 5°, а температура вдень буде 11 — 16° тепла.
Вітер північно-східний, у західних областях північно-західний, 7 — 12 м/с, у південно-східній частині місцями пориви 15 — 20 м/с.
На високогір'ї Карпат вночі без опадів, вдень місцями очікується невеликий дощ. Температура вночі 0 — 5° морозу, вдень 3 — 8° тепла.
Погода у Києві та області
За прогнозами народної синоптикині Наталки Діденко, у Києві опадів не передбачається. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +15 градусів. А ось ночі будуть холодними, +2+5 градусів, місцями навіть можливі заморозки.
Температура повітря в інших регіонах України
За прогнозами META, 30 квітня температура у містах України буде:
- Київ: вдень +13, вночі +4;
- Харків: вдень +7, вночі +6;
- Дніпро: вдень +10, вночі +6;
- Одеса: вдень +9, вночі +7;
- Донецьк: вдень +14, вночі +9;
- Запоріжжя: вдень +11, вночі +7;
- Львів: вдень +13, вночі +4;
- Миколаїв: вдень +9, вночі +7;
- Луганськ: вдень +14, вночі +10;
- Вінниця: вдень +12, вночі +2;
- Сімферополь: вдень +13, вночі +8.
- Херсон: вдень +11, вночі +8;
- Полтава: вдень +7, вночі +5;
- Чернігів: вдень +13, вночі +4;
- Черкаси: вдень +14, вночі +7;
- Суми: вдень +7, вночі +6;
- Житомир: вдень +13, вночі +3;
- Хмельницький: вдень +14, вночі +3;
- Кропивницький: вдень +9, вночі +6;
- Рівне: вдень +15, вночі +3;
- Чернівці: вдень +14, вночі +4;
- Тернопіль: вдень +15, вночі +3;
- Івано-Франківськ: вдень +14, вночі +4;
- Луцьк: вдень +14, вночі +4;
- Ужгород: вдень +12, вночі +6.
За прогнозами Gismeteo, найтепліше буде в західних областях та на сході. Також українцям варто чекати опадів.
Синоптики радять рятувати рослини від заморозків і не нарікати на погоду. Адже похолодання трапляється щороку якраз наприкінці квітня — початку травня.
Нагадаємо, кліматологи стверджують, що 2024-й рік стане найтеплішим за всю історію спостережень.