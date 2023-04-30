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Синоптики розповіли, яким буде останній день квітня: дощовики та парасолі не ховайте

30 квітня 2023 07:20
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в останній день квітня: дощовики та парасолі не ховайте
Останній день квітня буде дощовим та холодним. Фото: Reuters
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

30 квітня, в Україні очікується мінлива хмарність. За прогнозами синоптиків, у багатьох областях падатиме дощ.

Їх варто чекати на сході, у центральних областях, на півдні, приєднаються ще західні області. А ось на півночі буде без опадів. Попереджає у Facebook народна синоптикиня Наталка Діденко

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Прогноз погоди по Україні

Синоптики кажуть, що у неділю, 30-го квітня, дощі затримаються на сході, у центральних областях, на півдні, приєднаються ще західні області. На півночі в неділю буде без опадів.

Прогноз температур повітря на 30 квітня. Фото: Наталка Діденко

За даними Українського Гірометцентру, у південних, східних, більшості центральних областей очікуються невеликі дощі. У Харківській, Донецькій та Дніпропетровській області — значні.

Синоптики розповіли, що опади будуть й вдень. Температура вночі 5 — 10° тепла, вдень 10 — 15°.

На решті території без опадів, лише вдень на Закарпатті та в Карпатах місцями невеликий дощ.

Температура повітря вночі 1 — 6° тепла, у західних областях на поверхні ґрунту, у північних, Вінницькій та Хмельницькій областях в повітрі заморозки 0 — 5°, а температура вдень буде 11 — 16° тепла. 

Прогноз погоди на 30 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер північно-східний, у західних областях північно-західний, 7 — 12 м/с, у південно-східній частині місцями пориви 15 — 20 м/с. 

На високогір'ї Карпат вночі без опадів, вдень місцями очікується невеликий дощ. Температура вночі 0 — 5° морозу, вдень 3 — 8° тепла.

Погода у Києві та області

За прогнозами народної синоптикині Наталки Діденко, у Києві опадів не передбачається. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +15 градусів. А ось ночі будуть холодними, +2+5 градусів, місцями навіть можливі заморозки.

Температура повітря в інших регіонах України

За прогнозами META, 30 квітня температура у містах України буде:

  • Київ: вдень +13, вночі +4;
  • Харків: вдень +7, вночі +6;
  • Дніпро: вдень +10, вночі +6;
  • Одеса: вдень +9, вночі +7;
  • Донецьк: вдень +14, вночі +9;
  • Запоріжжя: вдень +11, вночі +7;
  • Львів: вдень +13, вночі +4;
  • Миколаїв: вдень +9, вночі +7;
  • Луганськ: вдень +14, вночі +10;
  • Вінниця: вдень +12, вночі +2;
  • Сімферополь: вдень +13, вночі +8.
  • Херсон: вдень +11, вночі +8;
  • Полтава: вдень +7, вночі +5;
  • Чернігів: вдень +13, вночі +4;
  • Черкаси: вдень +14, вночі +7;
  • Суми: вдень +7, вночі +6;
  • Житомир: вдень +13, вночі +3;
  • Хмельницький: вдень +14, вночі +3;
  • Кропивницький: вдень +9, вночі +6;
  • Рівне: вдень +15, вночі +3;
  • Чернівці: вдень +14, вночі +4;
  • Тернопіль: вдень +15, вночі +3;
  • Івано-Франківськ: вдень +14, вночі +4;
  • Луцьк: вдень +14, вночі +4;
  • Ужгород: вдень +12, вночі +6.

За прогнозами Gismeteo, найтепліше буде в західних областях та на сході. Також українцям варто чекати опадів.

Синоптики радять рятувати рослини від заморозків і не нарікати на погоду. Адже похолодання трапляється щороку якраз наприкінці квітня — початку травня.

Нагадаємо, кліматологи стверджують, що 2024-й рік стане найтеплішим за всю історію спостережень. 

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