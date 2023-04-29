Якою буде погода в Україні 30 квітня

Люди під дощем у Києві. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 30 квітня, в Україні очікується мінлива хмарність. За прогнозами синоптиків, у багатьох областях буде дощ.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на завтра

У південних, східних, більшості центральних областей очікуються вночі невеликі дощі. У Харківській, Донецькій та Дніпропетровській області — значні. Синоптики розповіли, що опади будуть й вдень. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 10-15°.

На решті території без опадів, лише вдень на Закарпатті та в Карпатах місцями невеликий дощ. Температура повітря вночі 1-6° тепла, у західних областях на поверхні ґрунту, у північних, Вінницькій та Хмельницькій областях в повітрі заморозки 0-5°, а температура вдень буде 11-16° тепла.

Вітер північно-східний, у західних областях північно-західний, 7-12 м/с, у південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

На високогір'ї Карпат вночі без опадів, вдень місцями очікується невеликий дощ. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 3-8° тепла.

Прогноз погоди на 30 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області

Синоптики розповіли, що очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Вночі по Київській області очікуються заморозки 0-5°, а в столиці — 0-2°.

Температура повітря вдень:

по області 11-16° тепла;

по Києву 13-15° тепла.

Температура повітря в інших регіонах України

За прогнозами META, температура завтра у містах України буде:

Київ: вдень +13, вночі +4;

Харків: вдень +7, вночі +6;

Дніпро: вдень +10, вночі +6;

Одеса: вдень +9, вночі +7;

Донецьк: вдень +14, вночі +9;

Запоріжжя: вдень +11, вночі +7;

Львів: вдень +13, вночі +4;

Миколаїв: вдень +9, вночі +7;

Луганськ: вдень +14, вночі +10;

Вінниця: вдень +12, вночі +2;

Сімферополь: вдень +13, вночі +8.

Херсон: вдень +11, вночі +8;

Полтава: вдень +7, вночі +5;

Чернігів: вдень +13, вночі +4;

Черкаси: вдень +14, вночі +7;

Суми: вдень +7, вночі +6;

Житомир: вдень +13, вночі +3;

Хмельницький: вдень +14, вночі +3;

Кропивницький: вдень +9, вночі +6;

Рівне: вдень +15, вночі +3;

Чернівці: вдень +14, вночі +4;

Тернопіль: вдень +15, вночі +3;

Івано-Франківськ: вдень +14, вночі +4;

Луцьк: вдень +14, вночі +4;

Ужгород: вдень +12, вночі +6.

За прогнозами Gismeteo, найтепліше буде в західних областях та на сході. Також українцям варто чекати опадів.

Прогноз погоди на 30 квітня. Фото: Gismetio

Нагадаємо, народна синоптикиня Наталка Діденко зробила прогноз погоди на завтра, 30 квітня. Буде холод і навіть заморозки у багатьох регіонах України.

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