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Україну накриють зливи: в яких областях завтра буде найгірша погода

29 квітня 2023 21:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Якою буде погода в Україні 30 квітня
Люди під дощем у Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 30 квітня, в Україні очікується мінлива хмарність. За прогнозами синоптиків, у багатьох областях буде дощ.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на завтра

У південних, східних, більшості центральних областей очікуються вночі невеликі дощі. У Харківській, Донецькій та Дніпропетровській області — значні. Синоптики розповіли, що опади будуть й вдень. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 10-15°.

На решті території без опадів, лише вдень на Закарпатті та в Карпатах місцями невеликий дощ. Температура повітря вночі 1-6° тепла, у західних областях на поверхні ґрунту, у північних, Вінницькій та Хмельницькій областях в повітрі заморозки 0-5°, а температура вдень буде 11-16° тепла. 

Вітер північно-східний, у західних областях північно-західний, 7-12 м/с, у південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с. 

На високогір'ї Карпат вночі без опадів, вдень місцями очікується невеликий дощ. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 3-8° тепла.

Погода 30 апреля
Прогноз погоди на 30 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області

Синоптики розповіли, що очікується мінлива хмарність, без опадів. 

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Вночі по Київській області очікуються заморозки 0-5°, а в столиці — 0-2°.

Температура повітря вдень:

  • по області 11-16° тепла;                                         
  • по Києву 13-15° тепла.

Температура повітря в інших регіонах України

За прогнозами META, температура завтра у містах України буде:

  • Київ: вдень +13, вночі +4;
  • Харків: вдень +7, вночі +6;
  • Дніпро: вдень +10, вночі +6;
  • Одеса: вдень +9, вночі +7;
  • Донецьк: вдень +14, вночі +9;
  • Запоріжжя: вдень +11, вночі +7;
  • Львів: вдень +13, вночі +4;
  • Миколаїв: вдень +9, вночі +7;
  • Луганськ: вдень +14, вночі +10;
  • Вінниця: вдень +12, вночі +2;
  • Сімферополь: вдень +13, вночі +8.
  • Херсон: вдень +11, вночі +8;
  • Полтава: вдень +7, вночі +5;
  • Чернігів: вдень +13, вночі +4;
  • Черкаси: вдень +14, вночі +7;
  • Суми: вдень +7, вночі +6;
  • Житомир: вдень +13, вночі +3;
  • Хмельницький: вдень +14, вночі +3;
  • Кропивницький: вдень +9, вночі +6;
  • Рівне: вдень +15, вночі +3;
  • Чернівці: вдень +14, вночі +4;
  • Тернопіль: вдень +15, вночі +3;
  • Івано-Франківськ: вдень +14, вночі +4;
  • Луцьк: вдень +14, вночі +4;
  • Ужгород: вдень +12, вночі +6.

За прогнозами Gismeteo, найтепліше буде в західних областях та на сході. Також українцям варто чекати опадів.

Погода 30 апреля
Прогноз погоди на 30 квітня. Фото: Gismetio

Нагадаємо, народна синоптикиня Наталка Діденко зробила прогноз погоди на завтра, 30 квітня. Буде холод і навіть заморозки у багатьох регіонах України. 

Також ми писали, що кліматологи стверджують, комбінація кліматичних циклів та антропогенної зміни кліматичних умов, ймовірно, сильно вплине на наступний рік. Експерти зазначили, що подвійний удар зробить наступний рік на планеті Земля найтеплішим за всю історію спостерігання.

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