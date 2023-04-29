Прогноз погоди на 30 квітня від Наталки Діденко

Жінка з парасолькою на одній із вулиць Києва. Фото: Новини.LIVE

Народна синоптикиня Наталка Діденко зробила прогноз погоди на завтра, 30 квітня. Буде холод і навіть заморозки у багатьох регіонах України.

Про це інформує народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Зазначається, що у неділю, 30-го квітня, дощі затримаються на сході, у центральних областях, на півдні, приєднаються ще західні області. На півночі в неділю буде без опадів.

Прогноз температур повітря на 30 квітня. Фото: Наталка Діденко

Прогноз погоди в Києві на 30 квітня

У Києві у неділю опадів не передбачається. У неділю може бути більш хмарно, ніж 29 квітня.

Температура повітря вдень коливатиметься в межах +15 градусів. А ось ночі будуть холодними, +2+5 градусів, місцями навіть можливі заморозки.

Нагадаємо, що 29 квітня по всій Україні очікується мінлива хмарність. Температура повітря знову починає рости, однак у деяких частинах країни будуть опади та навіть заморозки.