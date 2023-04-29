Прогноз погоды на 30 апреля от Наталки Диденко.

Женщина с зонтиком на одной из улиц Киева. Фото: Новини.LIVE

Народный синоптик Наталья Диденко сделала прогноз погоды на завтра, 30 апреля. Будет холод и даже заморозки во многих регионах Украины.

Об этом информирует народный синоптик Наталья Диденко.

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Отмечается, что в воскресенье, 30 апреля, дожди задержатся на востоке, в центральных областях, на юге присоединятся еще западные области. На севере в воскресенье без осадков.

Прогноз температур воздуха на 30 апреля. Фото: Наталья Диденко

Прогноз погоды в Киеве на 30 апреля

В Киеве в воскресенье осадков не ожидается. В воскресенье может быть более облачно, чем 29 апреля.

Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +15 градусов. А вот ночи будут холодными, +2+5 градусов, местами даже возможны заморозки.

Напомним, что 29 апреля по всей Украине ожидается переменная облачность. Температура воздуха снова начинает расти, однако в некоторых частях страны будут осадки и даже заморозки.