Якою буде погода в Україні 29 квітня

Синоптики розповіли, в яких областях варто чекати потепління, а в яких заморозки
Сьогодні, 29 квітня, по всій Україні очікується мінлива хмарність. Температура повітря знову починає рости, однак у деяких частинах країни будуть опади та навіть заморозки.
Про це повідомляє Укргідрометцентр та народна синоптикиня Наталка Діденко.
Погода в Україні 29 квітня
Синоптики розповіли, що у східній та південно-східній частині вночі помірні, у Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях місцями значні дощі та грози. Вдень варто очікувати невеликий дощ.
Температура вночі буде +6-11°, а вдень +12-17°. Вранці у Донецькій та Луганській областях місцями туман.
На решті території без опадів. Температура вночі очікується +1-6°, у західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях заморозки у повітрі 0-5°. В Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях заморозки на поверхні ґрунту 0-3°. Температура повітря вдень очікується +10-15° тепла.
Вітер північно-західний з переходом на північно-східний. У західних областях — південно-східний, 5-10 м/с. В Укргідрометцентрі попередили про пориви вітру 15-20 м/с у більшості південних, центральних, Харківській та Сумській областях.
На високогір'ї Карпат без опадів. Температура вночі 0-5°, вдень +1-6°.
Погода в Києві та області
У столиці сьогодні, 29 квітня, очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура вдень +13-15°, вночі — 0-2°.
Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с.
На Київщині вдень очікується +10-15°, вночі заморозки — 0-5°.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За словами Діденко, заморозки у західних областях навіть будуть у повітрі, а на решті території — переважно на ґрунті.
"Спробують уникнути заморозків східні області, Дніпропетровщина, Запоріжжя, Крим — там допоможуть хмари та тепліше повітря", — розповіла Діденко.
Синоптикиня зазначила, що вздовж смуги Харків-Полтава-Дніпро-Запоріжжя-Миколаїв-Херсон увірветься холодніше повітря. В цій зоні температура повітря буде +9-12°. На решті території тепліше — максимально температура підніметься до +20°.
Дощі очікується завтра на сході, місцями у центральній частині та на півдні, окрім Одеської області. Решта України — без опадів.
Нагадаємо, що ми також повідомляли про прогноз погоди на вихідні 29-30 квітня. В Україні місцями спостерігатимуться помірні дощі, часом із грозами, але у більшості областей країни буде тепло та сухо.