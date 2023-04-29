Якою буде погода в Україні 29 квітня

Чоловік переходить дорогу через пішохідний перехід у столиці. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 29 квітня, по всій Україні очікується мінлива хмарність. Температура повітря знову починає рости, однак у деяких частинах країни будуть опади та навіть заморозки.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Погода в Україні 29 квітня

Синоптики розповіли, що у східній та південно-східній частині вночі помірні, у Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях місцями значні дощі та грози. Вдень варто очікувати невеликий дощ.

Температура вночі буде +6-11°, а вдень +12-17°. Вранці у Донецькій та Луганській областях місцями туман.

На решті території без опадів. Температура вночі очікується +1-6°, у західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях заморозки у повітрі 0-5°. В Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях заморозки на поверхні ґрунту 0-3°. Температура повітря вдень очікується +10-15° тепла.

Вітер північно-західний з переходом на північно-східний. У західних областях — південно-східний, 5-10 м/с. В Укргідрометцентрі попередили про пориви вітру 15-20 м/с у більшості південних, центральних, Харківській та Сумській областях.

На високогір'ї Карпат без опадів. Температура вночі 0-5°, вдень +1-6°.

Прогноз погоди на 29 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві та області

У столиці сьогодні, 29 квітня, очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура вдень +13-15°, вночі — 0-2°.

Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с.

На Київщині вдень очікується +10-15°, вночі заморозки — 0-5°.

Прогноз погоди на 29 квітня. Фото: facebook.com/tala.didenko

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За словами Діденко, заморозки у західних областях навіть будуть у повітрі, а на решті території — переважно на ґрунті.

"Спробують уникнути заморозків східні області, Дніпропетровщина, Запоріжжя, Крим — там допоможуть хмари та тепліше повітря", — розповіла Діденко.

Синоптикиня зазначила, що вздовж смуги Харків-Полтава-Дніпро-Запоріжжя-Миколаїв-Херсон увірветься холодніше повітря. В цій зоні температура повітря буде +9-12°. На решті території тепліше — максимально температура підніметься до +20°.

Дощі очікується завтра на сході, місцями у центральній частині та на півдні, окрім Одеської області. Решта України — без опадів.

Нагадаємо, що ми також повідомляли про прогноз погоди на вихідні 29-30 квітня. В Україні місцями спостерігатимуться помірні дощі, часом із грозами, але у більшості областей країни буде тепло та сухо.