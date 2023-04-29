Какая будет погода в Украине 29 апреля

Мужчина переходит дорогу через пешеходный переход в столице. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 29 апреля, по всей Украине ожидается переменная облачность. Температура воздуха снова начинает расти, однако в некоторых частях страны будут осадки и даже заморозки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 29 апреля

Синоптики рассказали, что в восточной и юго-восточной части ночью умеренные, в Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях местами сильные дожди и грозы. Днем ожидается небольшой дождь.

Температура ночью будет +6-11 °, а днем +12-17 °. Утром в Донецкой и Луганской областях местами туман.

На остальной территории без осадков. Температура ночью ожидается 1-6°, в западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях заморозки в воздухе 0-5°. В Сумской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях заморозки на поверхности 0-3°. Температура воздуха днем ожидается в +10-15°.

Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный. В западных областях — юго-восточный, 5-10 м/с. В Укргидрометцентре предупредили о порывах ветра 15-20 м/с в большинстве южных, центральных, Харьковской и Сумской областей.

На высокогорье Карпат без осадков. Температура ночью 0-5 °, днем +1-6 °.

Прогноз погоды на 29 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области

В столице сегодня, 29 апреля, ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем +13-15°, ночью - 0-2°.

Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.

В Киевской области днем ожидается +10-15°, ночью заморозки - 0-5°.

Прогноз погоды на 29 апреля. Фото: facebook.com/tala.didenko

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По словам Диденко, заморозки в западных областях даже будут в воздухе, а на остальной территории — преимущественно на почве.

"Попытаются избежать заморозков восточные области, Днепропетровщина, Запорожье, Крым - там помогут облака и теплый воздух", — рассказала Диденко.

Синоптик отметила, что вдоль полосы Харьков-Полтава-Днепр-Запорожье-Николаев-Херсон ворвется холодный воздух. В этой зоне температура воздуха будет +9-12°. На остальной территории теплее — максимально температура поднимется до +20°.

Дожди ожидаются завтра на востоке, местами в центральной части и на юге, кроме Одесской области. Остальные Украины — без осадков.

Напомним, что мы также сообщали о прогнозе погоды на выходные 29-30 апреля. В Украине местами будут наблюдаться умеренные дожди, временами с грозами, но в большинстве областей страны будет тепло и сухо.