В Україні потепліє, однак в деяких областях будуть заморозки: прогноз погоди на 29 квітня

Жінка у ботанічному саду в Києві. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 29 квітня, по всій Україні очікується мінлива хмарність. Температура повітря знову починає рости, однак у деяких частинах країни будуть опади.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на завтра

Синоптики розповіли, що у східній та південно-східній частині вночі помірні, у Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях місцями значні дощі та грози. Вдень варто очікувати невеликий дощ.

Температура вночі буде 6-11°, а вдень 12-17°. Вранці у Донецькій та Луганській областях місцями туман.

На решті території без опадів. Температура вночі очікується 1-6° тепла, у західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях заморозки у повітрі 0-5°. Синоптики розповіли, що в Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях заморозки на поверхні ґрунту 0-3°. Температура повітря вдень очікується 10-15° тепла.

Вітер північно-західний з переходом на північно-східний. У західних областях — південно-східний, 5-10 м/с. В Укргідрометцентрі попередили про пориви вітру 15-20 м/с у більшості південних, центральних, Харківській та Сумській областях.

На високогір'ї Карпат без опадів. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.

Прогноз погоди на 29 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області

Синоптики розповіли, що очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с.

Вночі по Київській області очікуються заморозки 0-5°, а в столиці — 0-2°.

Температура повітря:

По області температура вдень 10-15° тепла;

у Києві температура вдень 13-15° тепла.

Прогноз погоди на вихідні

"У наступні три доби у східній та південно-східній частині невеликі та помірні дощі, найближчої ночі у Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях місцями значні дощі, грози; температура вночі 5-10°, вдень 10-17°", — йдеться у повідомленні.

На решті території Україні буде переважно без опадів. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту, місцями і у повітрі заморозки 0-5°, температура вдень 12- 18° тепла.

Вітер в Україні північних напрямків, 5-10 м/с.

На високогір'ї Карпат без опадів, лише вдень 30 квітня очікується невеликий дощ. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.

Нагадаємо, сьогодні, 28 квітня, в Одесі та області оголосили штормове попередження. На морі посилена мінна небезпека.

Також ми писали, що сьогодні, 28 квітня, на Лівобережжі буде хмарно, однак з проясненнями. На решті території України — мінлива хмарність. Весняне тепло перетворюється на заморозки.