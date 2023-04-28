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Синоптики розповіли, в яких областях сьогодні весняне тепло перетвориться на заморозки

28 квітня 2023 06:52
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Якою буде погода в Україні 28 квітня
Дівчина в капюшоні й рукавицях. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 28 квітня, на Лівобережжі буде хмарно, однак з проясненнями. На решті території України — мінлива хмарність. Весняне тепло перетворюється на заморозки. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр та народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Погода в Україні 28 квітня

Сьогодні на Лівобережжі очікуються короткочасні дощі, вдень місцями грози. В інших частинах країни без істотних опадів. 

Вітер північно-західний, північний, 7-12 м/с.

Температура вночі +2-7°, на сході та південному сході країни +7-12°, у західних областях в повітрі заморозки. У Житомирській та Вінницькій областях — на поверхні ґрунту -0-3°.

Температура вдень в Україні +10-15°, у східних областях +16-21°. На високогір'ї Карпат без істотних опадів. Температура вночі -0-5°, вдень +3-8°.

Погода в Україні 28 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві та області

Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що в столиці України буде сухо, пробиватиметься сонце. Температура повітря вночі — близько 5°, вдень — +12-13°.

В Київській області очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. 

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі +2-7°, вдень +10-15°.

Прогноз погоди на 28 квітня. Фото: facebook.com/tala.didenko

Прогноз погоди по Україні від Наталки Діденко

За словами Діденко, у західних областях вночі будуть заморозки. 

Можливо, навіть буде температура повітря нижче нуля, однак скоріше лише на ґрунті в Житомирській та Вінницькій областях.

У східних областях України буде дощ та місцями грози.

"Дощі пройдуть завтра у східній частині (з грозами), а також на Полтавщині, в районах та навколо Дніпра, на Запоріжжі, Херсонщині та в Криму. На решті території України опади малоймовірні, з'явиться сонце", — розповіла Діденко.

Нагадаємо, що також ми повідомляли про небезпечні метеорологічні явища по Україні. Вони спостерігатимуться 28-29 квітня.

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