В Україну повертаються заморозки: що очікувати від погоди 28 квітня

Люди у Києві. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 28 квітня, на Лівобережжі буде хмарно, однак з проясненнями. На решті території України — мінлива хмарність. Весняне тепло перетворюється на заморозки.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на завтра

Синоптики розповіли, що на Лівобережжі очікуються короткочасні дощі, вдень місцями грози. В інших частинах країни без істотних опадів.

Вітер північно-західний, північний, 7-12 м/с.

Температура вночі 2-7°, на сході та південному сході країни 7-12° тепла, у західних областях заморозки у повітрі. У Житомирській та Вінницькій областях — на поверхні ґрунту 0-3°.

Температура вдень в Україні 10-15° тепла, у східних областях 16-21°. На високогір'ї Карпат без істотних опадів. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 3-8° тепла.

Погода в Україні 28 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області

Синоптики розповіли, що очікується мінлива хмарність, без істотних опадів.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

По області вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°;

у Києві вночі близько 5° тепла, вдень 12-14°.

Небезпечні метеорологічні явища по Київській області

По області та столиці України вночі 29-30 квітня заморозки у повітрі 0-5°. Оголошено другий рівень небезпеки.

На початку травня, а саме 1 та 2 числа очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-3°. Оголошено перший рівень небезпеки.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні

За прогнозами синоптиків, вночі 28-29 квітня у західних областях, 29-30 квітня у північних, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях заморозки у повітрі 0-5°. Оголошено другий рівень небезпеки.

Завтра, 28 квітня у Житомирській, Вінницькій, 29-30 квітня у Полтавській, Одеській та Миколаївській областях, 1-2 травня в Україні, крім сходу та південного сходу, заморозки на поверхні ґрунту 0-3°. Оголошено перший рівень небезпеки.

Погода в Україні 28 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, сьогодні, 27 квітня, в Одесі очікується значне посилення вітру. На морі оголошено штормове попередження.

Також ми писали, що в Україні синоптики прогнозують погіршення погоди. На більшості території України 27 квітня падатиме дощ, у західних та північних областях очікується суттєве зниження температури. У західних областях на ґрунті будуть заморозки 0 — 3°.