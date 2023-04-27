В Украину возвращаются заморозки: что ждать от погоды 28 апреля

Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 28 апреля, на Левобережье будет облачно, но с прояснениями. На остальной территории Украины — переменная облачность. Весеннее тепло превращается в заморозки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на завтра

Синоптики рассказали, что на Левобережье ожидаются кратковременные дожди, днем местами грозы. В других частях страны без существенных осадков.

Ветер северо-западный, северный, 7-12 м/с.

Температура ночью 2-7°, на востоке и юго-востоке страны 7-12° тепла, в западных областях заморозки в воздухе. В Житомирской и Винницкой областях – на поверхности почвы 0-3°.

Температура днем в Украине 10-15° тепла, в восточных областях 16-21°. На высокогорье Карпат без существенных осадков. Температура ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.

Погода в Украине 28 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

Синоптики рассказали, что ожидается переменная облачность, без существенных осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

По области ночью 2-7° тепла, днем 10-15°;

в Киеве ночью около 5° тепла, днем 12-14°.

Опасные метеорологические явления по Киевской области

По области и столице ночью 29-30 апреля заморозки в воздухе 0-5°. Объявлен второй уровень опасности.

В начале мая, а именно 1 и 2 числа, ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-3°. Объявлен первый уровень опасности.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Украине

По прогнозам синоптиков, ночью 28-29 апреля в западных областях, 29-30 апреля в северных, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях заморозки в воздухе 0-5°. Объявлен второй уровень опасности.

Завтра, 28 апреля, в Житомирской, Винницкой, 29-30 апреля в Полтавской, Одесской и Николаевской областях, 1-2 мая в Украине, кроме востока и юго-востока, заморозки на поверхности почвы 0-3°. Объявлен первый уровень опасности.

Погода в Украине 28 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, сегодня, 27 апреля, в Одессе ожидается значительное усиление ветра. На море объявлено штормовое предупреждение.

Также мы писали, что в Украине синоптики прогнозируют ухудшение погоды. На большинстве территории Украины 27 апреля будет идти дождь, в западных и северных областях ожидается существенное снижение температуры. В западных областях на почве будут заморозки 0-3°.