Дощі та заморозки: погода на 27 квітня

Синоптики прогнозують в Україні погіршення погоди. Фото: УНІАН

В Україні синоптики прогнозують погіршення погоди. На більшості території України 27 квітня падатиме дощ, у західних та північних областях очікується суттєве зниження температури. У західних областях на ґрунті будуть заморозки 0 — 3°.

Про це попереджають в Укргідрометцентрі.

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Прогноз погоди по Україні

За словами народної синоптикині Наталки Діденко, в західних областях очікуються заморозки.

"Температура повітря в Україні загалом очікується вночі +3...+8 градусів, в західних областях 0...+3 градуси, місцями заморозки", — зазначила вона.

Протягом дня буде північно-західний вітер 7 —12 м/с. Температура повітря: вночі 1 — 6° тепла, на ґрунті заморозки 0 — 3°, вдень 8 — 13° тепла (на високогір'ї Карпат вночі 0 — 5° морозу, вдень близько 0°).

Вдень 27 квітня найхолодніше буде вздовж смуги Чернігівщина — Київщина — Черкащина — Кропивницький — Одещина, максимально лише +9...+12 градусів.

Погода в Україні 27 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря вночі 5 —10°, вдень 14 — 19°, на сході країни до 22°. На Київщині, Чернігівщині, Черкащині, Кіровоградщині та Одещині 8 — 13°.

У західних областях на поверхні ґрунту заморозки. Фото: Укргідрометцентр

Діденко зазначила, що потепліє в Україні з 1 травня.

Прогноз погоди по Київщині

Хмарно з проясненнями, короткочасні дощі.

Температура:

по області вночі 5 —10°, вдень 8 —13°;

по Києву вночі 6 — 8°, вдень близько 10°.

Похолодання в Україні 27 квітня 2023 року. Фото: Наталка Діденко

Сніголавинна небезпека

За даними Укргідрометцентру, протягом 27 квітня значна сніголавинна небезпека (3 рівень), утримується на високогір'ї Івано-Франківської області.

Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Синоптики радять утриматись від походів на високогір'я.

Окрім того, помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), утримується на високогір'ї східної частини Закарпатської області.

Також попереджають про низьку сніголавинну небезпеку (1 рівень) на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області.

Сніголавинна небезпека в Україні 27 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря в інших регіонах

Бахмут: +10 — 22°C, мінлива хмарність, невеликі дощі;

Київ: +5 — 11°C, хмарно з проясненнями, короткочасний дощ;

Львів: +0 — 10°C, хмарно з проясненнями, без опадів;

Одеса: +6 — 13°C, хмарно, без опадів;

Дніпро: +11 — 20°C, хмарно з проясненнями, короткочасні дощі;

Харків: +9 — 21°C, сонячно, без опадів;

Луганськ: +10 — 22°C, мінлива хмарність, невеликий дощ;

Донецьк: +10 — 22°C, мінлива хмарність, невеликий дощ;

Крим: +9 — 15°C, хмарно з проясненнями, місцями короткочасний невеликий дощ.

Нагадаємо, протягом дня 27 квітня на Київщині буде хмарна погода з проясненнями та короткочасними дощами.