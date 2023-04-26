Якою буде погода в Україні 27 квітня — прогноз від Укргідрометцентру

Люди гуляють під дощем у Києві. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 27 квітня у низці регіонів очікуються дощі. Окрім того, у західних областях на ґрунті будуть заморозки 0-3°.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на 27 квітня

Як розповідають синоптики, у західних, Вінницькій та Житомирській областях очікується мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів.

Упродовж дня буде північно-західний вітер 7-12 м/с. Температура повітря: вночі 1-6° тепла, на ґрунті заморозки 0-3°, вдень 8-13° тепла (на високогір'ї Карпат вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°).

На решті території України буде хмарно з проясненнями, прогнозуються короткочасні дощі. Вдень на Лівобережжі грози, місцями град та шквали 15-20 м/с. Вітер буде південний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі 5-10°, вдень 14-19°, на сході країни до 22°. На Київщині, Чернігівщині, Черкащині, Кіровоградщині та Одещині 8-13°.

Погода в Україні 27 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 27 квітня

Упродовж дня на Київщині буде хмарна погода з проясненнями та короткочасними дощами. Вітер південний з переходом на північно-західний 7-12 м/с.

Температура по області вночі 5-10°, вдень 8-13°. По Києву вночі 6-8°, вдень близько 10°.

Карта температур в Україні 27 квітня. Фото: Gismeteo

Сніголавинна небезпека

Зазначається, що впродовж 26-27 квітня, значна сніголавинна небезпека (3 рівень), утримується на високогір'ї Івано-Франківської області.

Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Синоптики радять утриматись від походів на високогір'я.

Окрім того, помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), утримується на високогір'ї східної частини Закарпатської області.

Також попереджають про низьку сніголавинну небезпеку (1 рівень) на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області.

Сніголавинна небезпека в Україні 27 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря в інших регіонах

Бахмут: +10-22°C, мінлива хмарність, невеликі дощі;

Київ: +5-11°C, хмарно з проясненнями, короткочасний дощ;

Львів: +0-10°C, хмарно з проясненнями, без опадів;

Одеса: +6-13°C, хмарно, без опадів;

Дніпро: +11-20°C, хмарно з проясненнями, короткочасні дощі;

Харків: +9-21°C, сонячно, без опадів;

Луганськ: +10-22°C, мінлива хмарність, невеликий дощ;

Донецьк: +10-22°C, мінлива хмарність, невеликий дощ;

Крим: +9-15°C, хмарно з проясненнями, місцями короткочасний невеликий дощ.

Температура повітря в Україні 27 квітня. Фото: Метеопрог

Нагадаємо, на заході та сході України 26 квітня очікуються короткочасні дощі, часом із грозами. Дощитиме і в Києві, температура повітря у столиці підніметься до +19 градусів, на півдні України прогріється до +20.

Додамо, кліматологи стверджують, комбінація кліматичних циклів та антропогенної зміни кліматичних умов, ймовірно, сильно вплине на наступний рік. Експерти зазначили, що подвійний удар зробить наступний рік на планеті Земля найтеплішим за всю історію спостерігання