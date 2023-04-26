Какая будет погода в Украине 27 апреля — прогноз от Укргидрометцентра.

Люди гуляют под дождем в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 27 апреля, в ряде регионов ожидаются дожди. Кроме того, в западных областях на земле будут заморозки 0-3°.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на 27 апреля

Как рассказывают синоптики, в западных, Винницкой и Житомирской областях ожидается переменная облачность. Ночью днем без существенных осадков.

В течение дня будет северо-западный ветер 7-12 м/с. Температура воздуха: ночью 1-6° тепла, на земле заморозки 0-3°, днем 8-13° тепла (на высокогорье Карпат ночью 0-5° мороза, днем около 0°).

На остальной территории Украины будет облачно с прояснениями, прогнозируются кратковременные дожди. Днем на Левобережье грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. Ветер будет южный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 5-10°, днем 14-19°, на востоке страны до 22°. В Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях 8-13°.

Погода в Украине 27 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 27 апреля

На протяжении дня в Киевской области будет облачная погода с прояснениями и кратковременными дождями. Ветер южный с переходом на северо-западный 7-12 м/с.

Температура по области ночью 5-10°, днем 8-13°. По Киеву ночью 6-8°, днем около 10°.

Карта температур в Украине 27 апреля. Фото: Gismeteo

Снеголавинная опасность

Отмечается, что на протяжении 26-27 апреля значительная снеголавинная опасность (3 уровень), удерживается на высокогорье Ивано-Франковской области.

Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Синоптики советуют воздержаться от походов на высокогорье.

Кроме того, умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) содержится на высокогорье восточной части Закарпатской области.

Также предупреждают о низкой снеголавинной опасности (1 уровень) на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.

Снеголавинная опасность в Украине 27 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха в других регионах

Бахмут: +10-22°C, переменная облачность, небольшие дожди;

Киев: +5-11°C, облачно с прояснениями, кратковременный дождь;

Львов: +0-10°C, облачно с прояснениями, без осадков;

Одесса: +6-13°C, облачно, без осадков;

Днепр: +11-20°C, облачно с прояснениями, кратковременные дожди;

Харьков: +9-21°C, солнечно, без осадков;

Луганск: +10-22°C, переменная облачность, небольшой дождь;

Донецк: +10-22°C, переменная облачность, небольшой дождь;

Крым: +9-15°C, облачно с прояснениями, местами кратковременный небольшой дождь.

Температура воздуха в Украине 27 апреля. Фото: Метеопрог

Напомним, на западе и востоке Украины 26 апреля ожидаются кратковременные дожди, временами с грозами. Дождь будет и в Киеве, температура воздуха в столице поднимется до +19 градусов, на юге Украины прогреется до +20.

Добавим, что климатологи утверждают, что комбинация климатических циклов и антропогенного изменения климатических условий, вероятно, сильно повлияет на следующий год. Эксперты отметили, что двойной удар нанесет следующий год на планете Земля самым теплым за всю историю наблюдения.