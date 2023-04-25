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В Україні дощитиме: Гідрометцентр розповів, у яких регіонах очікуються грози

25 квітня 2023 14:17
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні на 26 квітня 2023 року
Дівчина з парасолькою. Фото: Pixabay
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

На заході та сході України 26 квітня очікуються короткочасні дощі, часом із грозами. Дощитиме і в Києві, температура повітря у столиці підніметься до +19 градусів, на півдні України прогріється до +20.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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У західних та східних областях України 26 квітня очікується мінлива хмарність. Пройдуть короткочасні дощі, вдень подекуди очікуються грози. 

На решті території країни середа пройде без опадів.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла; вдень 15-20°, на заході та сході країни 9-14°.

Потеплішає і на високогір'ї Карпат. Тут вночі та вдень очікується 1-6° тепла.

Погода в Україні 26 квітня 2023 року
Погода в Україні 26 квітня 2023 року
Інфографіка: Гідрометеоцентр

Погода у Києві та області

Завтра, 26 квітня, у столиці, як і повсюди на території України, очікується мінлива хмарність. 

Вночі опадів не прогнозується, а удень пройде короткочасний дощ, подекуди навіть із грозою.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Температура повітря: 

  • по області вночі 5-10°, вдень 14-19°;
  • у Києві вночі 7-9°, вдень 15-17°.

Гідрологічні попередження

Завтра, 26 квітня, внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду, утримуватиметься затоплення заплавних територій та понижених ділянок у ряді населених пунктів на Кременчуцькому водосховищі у Черкаській області.

Рівень небезпеки — червоний, третій.

Також утримуватиметься затоплення заплавних територій та понижених ділянок у ряді населених пунктів на Кременчуцькому, Кам'янському, Дніпровському та Каховському водосховищах у Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.

Тут рівень небезпеки залишається другий, помаранчевий.

На верхній течії Дніпра в межах України утримуватимуться високі рівні води з тенденцією зниження на 1-10 см за добу. Також зберігатиметься затоплення заплави, порушення транспортного сполучення, обтоплення та відрізання від основних шляхів сполучення та частковим затопленням окремих населених пунктів в ряді прирічкових сіл у Чернігівському районі.

Рівень небезпеки у цьому регіоні — також другий, помаранчевий.

Нагадаємо, що в останні дні Україну накрили магнітні бурі.

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