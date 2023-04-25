Погода в Україні на 26 квітня 2023 року

В Україні дощитиме: Гідрометцентр розповів, у яких регіонах очікуються грози
На заході та сході України 26 квітня очікуються короткочасні дощі, часом із грозами. Дощитиме і в Києві, температура повітря у столиці підніметься до +19 градусів, на півдні України прогріється до +20.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Погода в Україні
У західних та східних областях України 26 квітня очікується мінлива хмарність. Пройдуть короткочасні дощі, вдень подекуди очікуються грози.
На решті території країни середа пройде без опадів.
Вітер переважно південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 4-9° тепла; вдень 15-20°, на заході та сході країни 9-14°.
Потеплішає і на високогір'ї Карпат. Тут вночі та вдень очікується 1-6° тепла.
Погода у Києві та області
Завтра, 26 квітня, у столиці, як і повсюди на території України, очікується мінлива хмарність.
Вночі опадів не прогнозується, а удень пройде короткочасний дощ, подекуди навіть із грозою.
Вітер переважно південний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- по області вночі 5-10°, вдень 14-19°;
- у Києві вночі 7-9°, вдень 15-17°.
Гідрологічні попередження
Завтра, 26 квітня, внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду, утримуватиметься затоплення заплавних територій та понижених ділянок у ряді населених пунктів на Кременчуцькому водосховищі у Черкаській області.
Рівень небезпеки — червоний, третій.
Також утримуватиметься затоплення заплавних територій та понижених ділянок у ряді населених пунктів на Кременчуцькому, Кам'янському, Дніпровському та Каховському водосховищах у Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.
Тут рівень небезпеки залишається другий, помаранчевий.
На верхній течії Дніпра в межах України утримуватимуться високі рівні води з тенденцією зниження на 1-10 см за добу. Також зберігатиметься затоплення заплави, порушення транспортного сполучення, обтоплення та відрізання від основних шляхів сполучення та частковим затопленням окремих населених пунктів в ряді прирічкових сіл у Чернігівському районі.
Рівень небезпеки у цьому регіоні — також другий, помаранчевий.
Нагадаємо, що в останні дні Україну накрили магнітні бурі.