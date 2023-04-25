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Магнітні бурі накриють з головою: синоптики розповіли, якої погоди чекати сьогодні в Україні

25 квітня 2023 06:51
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Якою буде погода в Україні 25 квітня
Втомлена дівчина працює за ноутбуком. Фото: freepik.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 25 квітня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких областях будуть дощі та грози. Температура повітря продовжує рости. Також спостерігається підвищена геомагнітна активність, яка потроху знижується. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр та народна синоптикиня Наталія Діденко.

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Погода в Україні 25 квітня 

У західних та східних областях України будуть короткочасні дощі, вдень подекуди грози. На решті території країни — без опадів.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Температура вночі +4-9°; вдень +15-20°, на заході та сході країни +9-14°; на високогір'ї Карпат вночі та вдень +1-6°.

 

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Прогноз погоди на 25 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві та області

У Києві сьогодні продовжиться суха та комфортна погода з максимальною температурою повітря, що сягає +19°: вночі +6-8°, вдень +17-19°.

В області очікується мінлива хмарність. Синоптики прогнозують, що опадів не буде. 

Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +4-9°, вдень +15-20°.

Прогноз погоди від Наталі Діденко

Народна синоптикиня повідомляє, що сьогодні, 25 квітня, температура повітря в Україні становитиме +14-19°. Тільки в Луганській області та на заході України очікується трохи прохолоднішої погоди з температурою +10-14°.

Також зазначається, що дощі очікуються у східній частині України, Сумській, Полтавській областях, а також у Дніпрі та в Запоріжжі.

Варто зазначити, що у західних областях може посилитися південний вітер до 15-18 м/с.

Нагадаємо, що магнітні бурі часто впливають на самопочуття метеозалежних людей. А виникає таке природне явище через сильні викиди сонця. Сьогодні і завтра спостерігатиметься підвищена геомагнітна активність, спричинена магнітними бурями, проте згодом піде на спад.

Також не забувайте, що очікується помірна сніголавинна небезпека другого рівня на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей. Також зберігаються гідрологічні ускладнення.

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