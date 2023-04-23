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Спека насувається: як довго вона триватиме і чи варто ховати парасолі

23 квітня 2023 06:34
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода на 23 квітня: спека і дощі
У всіх регіонах температура повітря буде не нижча 18°С. Фото: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україну нарешті суне тепло. У всіх регіонах температура повітря до кінця тижня буде не нижча 18°С, однак подекуди можливі невеликі дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода по Україні

Тепло наближається, хоча дощі вперто залишаються.

В Україні вихідними очікується підвищення температури повітря.

Хоч і не до +20-ти, але все ж не ці осоружні +9-ть.

У східних областях, вдень і в південній частині, на Дніпропетровщині, в Карпатах та прикарпатських областях невеликий дощ, на решті території без істотних опадів.

Погода в Україні 23 квітня. Фото: Укргідрометцентр

За даними народної синоптикині Наталки Діденко, у більшості областей України протягом неділі стовпчики термометрів піднімуться до +12+18 градусів.

"22 — 23 квітня у більшості областей України протягом дня стовпчики термометрів піднімуться до +12+18 градусів. Лише у східній частині, на Полтавщині та Запоріжжі буде свіжіше, +9+12 градусів", — написала вона.

По завершенню тижня переважна частина України нарешті опиниться у сухому повітрі. Незначні дощі будуть тільки в східних областях, на Запоріжжі та в Криму.

Погода у Києві та області

У Києві у неділю — суха погода. Пише Наталка Діденко

Сонце — буде.

Температура повітря у столиці 22-го квітня вночі +7, вдень +15 градусів.

У неділю вночі вже навіть потеплішає до +8+10, а вдень до +15+17 градусів.

Прогноз опадів по Україні на 23 квітня. Фото: Наталка Діденко/Facebook

Температура повітря в інших регіонах цієї неділі

  • Бахмут: +10 —15°C, хмарно, помірний дощ;
  • Київ: +7 — 17°C, хмарно з проясненнями, невеликий дощ;
  • Львів: +5 — 17°C, хмарно з проясненнями, без опадів;
  • Одеса: +8 — 16°C, хмарно, помірний дощ;
  • Дніпро: +6 — 17°C, хмарно, помірний дощ;
  • Харків: +6 — 16°C, хмарно, помірний дощ;
  • Луганськ: +7 — 15°C, хмарно, помірний дощ;
  • Донецьк: +7 — 15°C, хмарно, помірний дощ;
  • Крим: +7 — 14°C, хмарно, помірний дощ.

Нагадаємо, у неділю, 23 квітня в Україну нарешті прийде тепло. У всіх регіонах температура повітря буде не нижча 18°С, однак подекуди можливі невеликі дощі.

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