Погода на 23 квітня: спека і дощі

Спека насувається: як довго вона триватиме і чи варто ховати парасолі
В Україну нарешті суне тепло. У всіх регіонах температура повітря до кінця тижня буде не нижча 18°С, однак подекуди можливі невеликі дощі.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода по Україні
Тепло наближається, хоча дощі вперто залишаються.
В Україні вихідними очікується підвищення температури повітря.
Хоч і не до +20-ти, але все ж не ці осоружні +9-ть.
У східних областях, вдень і в південній частині, на Дніпропетровщині, в Карпатах та прикарпатських областях невеликий дощ, на решті території без істотних опадів.
За даними народної синоптикині Наталки Діденко, у більшості областей України протягом неділі стовпчики термометрів піднімуться до +12+18 градусів.
"22 — 23 квітня у більшості областей України протягом дня стовпчики термометрів піднімуться до +12+18 градусів. Лише у східній частині, на Полтавщині та Запоріжжі буде свіжіше, +9+12 градусів", — написала вона.
По завершенню тижня переважна частина України нарешті опиниться у сухому повітрі. Незначні дощі будуть тільки в східних областях, на Запоріжжі та в Криму.
Погода у Києві та області
У Києві у неділю — суха погода. Пише Наталка Діденко.
Сонце — буде.
Температура повітря у столиці 22-го квітня вночі +7, вдень +15 градусів.
У неділю вночі вже навіть потеплішає до +8+10, а вдень до +15+17 градусів.
Температура повітря в інших регіонах цієї неділі
- Бахмут: +10 —15°C, хмарно, помірний дощ;
- Київ: +7 — 17°C, хмарно з проясненнями, невеликий дощ;
- Львів: +5 — 17°C, хмарно з проясненнями, без опадів;
- Одеса: +8 — 16°C, хмарно, помірний дощ;
- Дніпро: +6 — 17°C, хмарно, помірний дощ;
- Харків: +6 — 16°C, хмарно, помірний дощ;
- Луганськ: +7 — 15°C, хмарно, помірний дощ;
- Донецьк: +7 — 15°C, хмарно, помірний дощ;
- Крим: +7 — 14°C, хмарно, помірний дощ.
Нагадаємо, у неділю, 23 квітня в Україну нарешті прийде тепло. У всіх регіонах температура повітря буде не нижча 18°С, однак подекуди можливі невеликі дощі.