Тепло наближається, дощі вперто залишаються. Прогноз погоди від народної синоптикині.

Стане тепліше, але парасолі ховати не варто: народний синоптик розповіла про погоду на завтра
Тепло наближається, але дощі вперто залишаються. Прогноз погоди по Україні на 23 квітня від народної синоптикині Наталки Діденко.
Про це повідомляє Наталка Діденко.
Погода по Україні
У неділю, 23 квітня, в Україні очікується підвищення температури повітря. У більшості областей України протягом дня стовпчики термометрів піднімуться до +12+18 градусів.
По завершенню тижня переважна частина України нарешті опиниться у сухому повітрі. Незначні дощі пройдуть тільки в східних областях, на Запоріжжі та в Криму.
Прогноз погоди в Києві
У неділю в столиці очікується суха погода.
Температура повітря у Києві на 23 квітня:
- вночі до +8+10
- вдень до +15+17 градусів.
Нагадаємо, що всьогодні ми писали, що у неділю, 23 квітня в Україну нарешті прийде тепло. У всіх регіонах температура повітря буде не нижча 18°С, однак подекуди можливі невеликі дощі.