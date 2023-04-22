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Стане тепліше, але парасолі ховати не варто: народний синоптик розповіла про погоду на завтра

22 квітня 2023 20:53
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Тепло наближається, дощі вперто залишаються. Прогноз погоди від народної синоптикині.
Мешканці Києва з парасолями на одній із вулиць столиці. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Тепло наближається, але дощі вперто залишаються. Прогноз погоди по Україні на 23 квітня від народної синоптикині Наталки Діденко.

Про це повідомляє Наталка Діденко.

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Погода по Україні

У неділю, 23 квітня, в Україні очікується підвищення температури повітря. У більшості областей України протягом дня стовпчики термометрів піднімуться до +12+18 градусів.

По завершенню тижня переважна частина України нарешті опиниться у сухому повітрі. Незначні дощі пройдуть тільки в східних областях, на Запоріжжі та в Криму.

погода
Прогноз опадів по Україні на 23 квітня. Фото: Наталка Діденко

Прогноз погоди в Києві

У неділю в столиці очікується суха погода.

Температура повітря у Києві на 23 квітня:

  • вночі до +8+10
  • вдень до +15+17 градусів.

Нагадаємо, що всьогодні ми писали, що у неділю, 23 квітня в Україну нарешті прийде тепло. У всіх регіонах температура повітря буде не нижча 18°С, однак подекуди можливі невеликі дощі.

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